Journée internationale de la traite des humains : l’escroquerie, le piège des groupes criminels  

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À l’occasion de la Journée mondiale contre la traite des personnes, célébrée le 30 juillet, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) met en lumière une menace en pleine mutation. Cette année, le message est clair. Derrière certaines promesses d’emploi, se cachent des réseaux criminels qui recrutent, déplacent et exploitent des victimes pour alimenter des activités illégales, notamment les escroqueries en ligne. L’ONU rappelle que la traite des êtres humains repose souvent sur la force, la fraude ou la tromperie.

Cette année 2026 est placée sous le thème «Piégés derrière l’escroquerie». Un piège qui se referme souvent au moment où l’espoir est le plus fort. Une offre d’emploi attractive, un salaire prometteur, un voyage pris en charge, les trafiquants utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour attirer leurs cibles. Une fois sous leur contrôle, les victimes peuvent être privées de leurs documents, isolées et contraintes de participer à des fraudes, parfois dans des centres d’escroquerie où la violence et les menaces remplacent toute liberté.

Un crime transnational aux profits immense

Selon l’ONUDC, la traite liée à la criminalité forcée est en hausse dans le monde, avec une inquiétude particulière autour des centres d’escroquerie. L’agence onusienne souligne aussi que les réseaux criminels organisés tirent profit de cette exploitation à grande échelle. Entre 2020 et 2023, plus de 200 000 victimes détectées dans le monde ont été recensées, un chiffre qui illustre l’ampleur du phénomène, même s’il reste partiel face à la sous-déclaration. Face à cette réalité, l’ONUDC appelle à renforcer la prévention, le repérage des signaux d’alerte et la coopération entre États, police, justice et société civile.

L’objectif est aussi de mieux protéger les personnes vulnérables, souvent attirées par des perspectives de mobilité sociale ou d’emploi à l’étranger. Pour l’organisation, la lutte contre la traite ne peut plus se limiter aux réseaux classiques. Elle doit désormais intégrer la dimension numérique et les nouvelles formes d’exploitation criminelle. Cette journée rappelle enfin une évidence. L’escroquerie n’est pas seulement une fraude financière, elle peut être la porte d’entrée d’un système d’asservissement humain.