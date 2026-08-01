Libreville : l’axe PK11- Hopital de Melen enfin réhabilité 

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Longtemps dégradé, l’axe PK11-Hôpital de Melen a enfin retrouvé un visage plus praticable. Les travaux de réhabilitation engagés sur ce tronçon routier de Libreville viennent de s’achever, au grand soulagement des usagers qui empruntent quotidiennement cette voie marquée par les nids-de-poule, les flaques d’eau et les embouteillages à répétition. Cette remise en état constitue une avancée attendue depuis plusieurs mois par les riverains et les automobilistes.

Sur le terrain, le changement est visible. La chaussée a été refaite, certains points de forte dégradation ont été traités et la circulation s’effectue désormais dans de meilleures conditions. Pour les habitants du secteur, cette réhabilitation représente bien plus qu’un simple confort de déplacement. Elle facilite aussi l’accès aux services de santé, aux commerces et aux différents quartiers desservis par cet axe de la capitale. À ce propos, l’accès à l’Hôpital régional de Melen est plus facile désormais. Un lieu très fréquenté jour et nuit et qui contraignait souvent les malades à descendre et marcher ou à vivre des secousses dans leur état.

Vue aérienne de l’espace réhabilité © GMT

Un ouf de soulagement après des années de décrépitude

En outre, cette réhabilitation représente une réponse concrète à une préoccupation exprimée depuis plusieurs années, tant les difficultés de circulation avaient des répercussions sur les activités quotidiennes. En effet, les nids de poules étaient devenus des cratères géants, la chaussée était rétrécie et le déplacement éprouvant. Piétons comme automobilistes, les réactions sont toutes satisfaisantes face à ce changement. Les transporteurs qui étaient les plus impactés peuvent ainsi souffler sur les dépenses pour les pannes mécaniques causées par le mauvais état de la chaussée.

Les riverains espèrent toutefois que cette réalisation sera suivie d’un programme d’entretien régulier afin de préserver la qualité de la chaussée et d’éviter une dégradation prématurée. La modernisation de l’axe PK11-Hôpital de Melen constitue ainsi une avancée importante pour la mobilité. Gageons que d’autres artères de la capitale en état de dégradation avancée puissent connaître le même coup d’éclat pour que la ville dans sa totalité soit embellie.