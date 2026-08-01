Gabon : le FDS et Dynamique Unitaire exigent un dialogue social avant toute réforme de la Fonction publique

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Le Front démocratique socialiste (FDS), présidé par Anges Kevin Nzigou, poursuit ses consultations autour du projet de réforme de la Fonction publique. Après avoir échangé avec des représentants syndicaux, le parti a rencontré le président de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire. Au cœur des discussions : l’avenir des carrières des agents publics et, particulièrement, la question de l’avancement automatique. Les deux organisations appellent le gouvernement à suspendre toute décision définitive avant une concertation approfondie avec les partenaires sociaux.

La réforme annoncée de la Fonction publique continue de susciter des préoccupations au sein du monde syndical. C’est dans ce contexte que le Front démocratique socialiste a reçu le président de Dynamique Unitaire afin d’examiner les principales orientations envisagées et la place qui devrait être accordée aux organisations représentatives des travailleurs dans leur élaboration.

Pour les deux parties, la modernisation de l’administration peut difficilement être contestée dans son principe. Mais elle ne saurait, selon elles, être conduite sans prendre en considération ses conséquences sur les carrières, les rémunérations et les droits acquis ou attendus des agents publics.

L’avancement automatique au cœur des préoccupations

La question de l’avancement automatique des fonctionnaires apparaît notamment comme l’un des principaux points de vigilance. Le FDS et Dynamique Unitaire considèrent que toute modification d’un mécanisme ayant une incidence directe sur la carrière des agents doit impérativement être précédée d’un « véritable dialogue social, sincère et inclusif ».

Une exigence qui suppose, selon les deux organisations, d’associer l’ensemble des partenaires syndicaux aux discussions avant l’adoption définitive des nouvelles règles. L’enjeu est d’éviter qu’une réforme destinée à améliorer les performances de l’administration ne soit perçue par les agents comme une remise en cause unilatérale de leurs droits.

Un appel au gouvernement à surseoir à toute décision

Le FDS et la Confédération syndicale Dynamique Unitaire demandent ainsi au gouvernement de « surseoir à toute décision définitive » tant qu’une concertation approfondie n’aura pas été organisée avec les syndicats et les représentants des agents publics.

Cette position ne constitue toutefois pas, selon le FDS, un rejet du principe même d’une réforme. Le parti affirme au contraire sa disponibilité à participer à une réflexion permettant de concilier plusieurs impératifs : maîtrise des finances publiques, modernisation de l’administration et protection des droits des travailleurs gabonais.

En multipliant les consultations avec les organisations syndicales, le parti d’Anges Kevin Nzigou entend ainsi placer le dialogue social au centre du débat sur l’avenir de la Fonction publique. Reste désormais à savoir quelle place le gouvernement réservera aux partenaires sociaux avant d’arrêter définitivement les contours d’une réforme appelée à toucher directement des milliers d’agents publics.