Nobel de la Paix : la sud africaine Navanethem Pillay sacrée pour son combat contre les crimes de guerre

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Le prix Nobel de la paix 2026 a été officiellement attribué, ce 9 octobre, à la Sud-Africaine Navanethem « Navi » Pillay. Âgée de 85 ans, cette figure emblématique et pionnière de la défense des droits humains a été récompensée pour son engagement inlassable en faveur de la paix et du renforcement du droit international. Le Comité Nobel norvégien a particulièrement salué son rôle déterminant et historique pour garantir que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ainsi que les actes de génocide fassent l’objet de poursuites rigoureuses et impartiales à travers le monde.

Figure majeure de la justice pénale internationale, l’ancienne Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est distinguée tout au long de sa carrière par sa rigueur morale, son intégrité et son indépendance. Elle a notamment présidé la Commission d’enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé. Par son travail d’investigation minutieux, elle a rappelé avec force et conviction aux dirigeants politiques et aux responsables gouvernementaux qu’ils ont l’obligation légale absolue de protéger les populations civiles et de bannir définitivement la guerre.

Une pionnière de la justice et des droits humains

​Selon les informations publiées par le Centre régional d’information des Nations Unies (UNRIC), le parcours exceptionnel de Navi Pillay est jalonné de luttes historiques. Sous le régime de l’apartheid en Afrique du Sud, elle a été la première femme à ouvrir un cabinet d’avocats dans sa province, défendant des militants opprimés et dénonçant la torture.

Plus tard, en tant que juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda, elle a marqué l’histoire de la jurisprudence internationale en faisant reconnaître le viol en tant qu’arme de génocide. Ayant également siégé à la Cour pénale internationale de La Haye, cette grande juriste a contribué à l’insertion de la clause d’égalité au cœur de la Constitution sud-africaine. Elle devient aujourd’hui la treizième personnalité issue de l’ONU à recevoir cette prestigieuse récompense mondiale.