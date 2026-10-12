Gabon : la filière bois au cœur des échanges économiques à Djibouti

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La filière bois gabonaise suscite l’intérêt d’investisseurs internationaux. À l’occasion de la deuxième journée de la Mission économique de la Francophonie, organisée le 7 octobre 2026 à Djibouti, plusieurs opérateurs économiques ont manifesté leur intérêt pour ce secteur stratégique de l’économie gabonaise. Une perspective évoquée en marge des échanges conduits par Ghislain Moandza Mboma, président du Réseau international des agences francophones de promotion des investissements (RIAFPI), qui a également plaidé pour le développement de corridors commerciaux et le renforcement des connexions logistiques entre pays africains.

Le Gabon pourrait tirer parti des nouvelles dynamiques de coopération économique engagées au sein de l’espace francophone pour renforcer l’attractivité de sa filière bois. Lors de la deuxième journée de la Mission économique de la Francophonie, tenue le mercredi 7 octobre 2026 à Djibouti, les discussions entre agences de promotion des investissements et opérateurs économiques ont permis d’identifier plusieurs pistes de collaboration. Parmi les secteurs ayant retenu l’attention des participants figure l’industrie du bois gabonais, dont le potentiel de transformation et de commercialisation constitue un enjeu majeur pour la diversification économique nationale. Cette manifestation d’intérêt intervient alors que les acteurs de la promotion des investissements cherchent à faciliter les échanges commerciaux entre les marchés africains.

La filière bois gabonaise dans le viseur des investisseurs

En marge des travaux, plusieurs rencontres d’affaires ont été organisées entre les représentants du RIAFPI et des chefs d’entreprise issus de l’espace francophone. Ces échanges B2B ont permis de présenter les opportunités économiques disponibles dans les pays membres du réseau et de recueillir les premières intentions d’investissement. Selon les informations communiquées par l’ANPI-Gabon, plusieurs hommes d’affaires ont notamment exprimé leur intérêt pour la filière bois gabonaise, sans que leur identité, les montants envisagés ou la nature précise des projets aient été détaillés.

Cet intérêt représente une opportunité potentielle pour un secteur qui occupe une place importante dans la stratégie de diversification économique du Gabon. Au-delà de l’exploitation forestière, les perspectives d’investissement concernent notamment les activités de transformation industrielle, la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée et le développement des débouchés commerciaux. Toutefois, les intentions recueillies à Djibouti devront encore se traduire par des discussions techniques, des études de faisabilité et, éventuellement, des engagements financiers pour produire des retombées économiques concrètes.

Ghislain Moandza Mboma plaide pour des corridors commerciaux africains

Intervenant comme panéliste lors d’une session consacrée aux transports et à la logistique, Ghislain Moandza Mboma, président du RIAFPI, a mis en évidence les difficultés qui continuent de freiner les échanges commerciaux entre les pays africains. Face aux insuffisances des infrastructures et aux contraintes logistiques, il a défendu le développement de corridors commerciaux intégrant trois dimensions complémentaires : les infrastructures physiques, l’harmonisation réglementaire et les outils numériques.

Le responsable a également appelé à la création de nouvelles liaisons maritimes, ferroviaires et terrestres afin de faciliter la circulation des marchandises entre les économies du continent. Pour un pays comme le Gabon, dont les ambitions industrielles nécessitent des solutions de transport compétitives, l’amélioration des connexions logistiques pourrait contribuer à renforcer l’accès aux marchés régionaux. La compétitivité des produits transformés dépend en effet non seulement de leur qualité et de leur coût de production, mais également des conditions dans lesquelles ils peuvent être acheminés vers leurs destinations commerciales.

Un réseau de 23 pays pour renforcer les partenariats économiques

Les discussions ont également porté sur l’intégration de Djibouti au RIAFPI, une adhésion présentée comme stratégique pour le développement des relations économiques entre les pays membres. Elle permet notamment à l’agence djiboutienne de rejoindre un réseau couvrant 23 pays, de bénéficier d’échanges d’informations sur les investisseurs et de renforcer ses compétences en matière de promotion des investissements. Ghislain Moandza Mboma a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination entre les agences nationales afin qu’elles puissent promouvoir réciproquement leurs opportunités économiques.

Un dîner d’affaires réunissant des opérateurs djiboutiens et internationaux a prolongé ces échanges. Le RIAFPI y a présenté son rôle de passerelle vers les marchés de ses pays membres, tout en recueillant de nouvelles intentions d’investissement. Pour le Gabon, la prochaine étape consistera à assurer le suivi des contacts établis autour de la filière bois et à préciser les possibilités de partenariat. Car si l’intérêt exprimé à Djibouti constitue un signal encourageant, c’est la concrétisation de projets industriels et commerciaux qui permettra d’en mesurer la portée pour l’économie gabonaise.