Vaccination : cap sur les enfants zéro dose

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La vaccination communautaire prend de l’ampleur à Libreville. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme élargi de vaccination (PEV) et les équipes sanitaires de Libreville-Owendo renforcent leur mobilisation pour améliorer la couverture vaccinale. L’objectif est notamment d’identifier et de vacciner les enfants dits « zéro dose », ainsi que ceux dont le calendrier vaccinal reste incomplet.

C’est au cours d’une séance de travail que se sont réunies les équipes techniques de l’OMS, du PEV et les médecins-chefs des départements sanitaires de Libreville-Owendo. Les échanges ont porté sur le niveau de préparation nécessaire à l’extension de cette stratégie. À cette occasion, le Représentant de l’OMS au Gabon a appelé les acteurs de santé à intensifier leurs efforts sur le terrain. Il s’agit surtout de mieux atteindre les familles qui restent éloignées des services de vaccination.

Rapprocher les vaccins des communautés

Déjà expérimentée à Libreville 1 et à Owendo, la vaccination communautaire aurait permis d’obtenir des résultats encourageants. Fort de cette expérience, le dispositif doit progressivement être étendu aux autres départements sanitaires du pays. Libreville 2 et Libreville 3 figurent notamment parmi les prochaines zones concernées. Cette extension s’inscrit dans le cadre du Plan d’urgence pour l’amélioration de la couverture vaccinale des antigènes du PEV.

Concrètement, il est question de rapprocher davantage les services de vaccination des populations. Mais aussi de favoriser une plus grande demande de vaccination au sein des communautés. En plus de viser les enfants qui n’ont reçu aucune dose de vaccin et ceux qui n’ont pas achevé leur calendrier vaccinal. Pour les autorités sanitaires et leurs partenaires, l’enjeu est donc de réduire les poches de faible couverture et de renforcer la protection des enfants contre les maladies évitables par la vaccination. À terme, la stratégie doit couvrir les 51 départements sanitaires du Gabon. Elle traduit ainsi la volonté d’accélérer les efforts afin qu’aucun enfant ne soit laissé en dehors des campagnes et services de vaccination.