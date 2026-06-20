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Nécrologie : le Dr Max Mendome Ntoma n’est plus !

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 16h32min
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Feu Dr Max Mendome Ntoma, enseignant-chercheur © D.R.
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L’Université Omar Bongo (UOB) est en deuil après le décès du Dr Max Mendome Ntoma, enseignant-chercheur au Département des Sciences de l’Information et de la Communication (DSIC). L’universitaire s’est éteint le samedi 13 juin, après plusieurs jours d’hospitalisation au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).

Depuis l’annonce de sa disparition, une vive émotion traverse la communauté universitaire et se ressent jusque dans les couloirs du Département des Sciences de l’Information et de la Communication. Avec la disparition du Dr Max Mendome Ntoma, l’Université Omar Bongo perd un enseignant-chercheur passionné, un encadreur dévoué et une figure appréciée de plusieurs générations d’étudiants.

Le dernier combat de l’universitaire 

Selon les témoignages recueillis auprès de ses collègues, le Dr Max Mendome Ntoma a été victime d’un malaise le mercredi 3 juin, alors qu’il travaillait avec une de ses étudiantes. Pris en charge par des collègues présents sur les lieux, il a été conduit en urgence au Centre hospitalier universitaire de Libreville afin d’y recevoir des soins. Sa famille, notamment son frère, sa sœur, son neveu ainsi que sa compagne, l’a rejoint dans la soirée.

Durant les jours qui ont suivi, l’enseignant est resté en contact avec certains de ses proches et collègues. Malgré la dégradation de son état de santé, il continuait d’échanger avec son entourage et gardait l’espoir de retrouver progressivement ses forces. Quelques jours plus tard, la nouvelle de son décès est finalement tombée.

Un parcours scientifique marqué par la recherche et la transmission du savoir

Au-delà de la douleur suscitée par sa disparition, nombreux sont ceux qui saluent aujourd’hui le parcours scientifique et universitaire du Dr Max Mendome Ntoma. Titulaire d’un doctorat obtenu en 2016 à l’Université de Lorraine, en France, il s’était spécialisé dans l’analyse des transformations des pratiques informationnelles à l’ère du numérique. Ses recherches portaient notamment sur les nouvelles formes d’appropriation de l’information par les jeunes générations dans un environnement médiatique en constante mutation.

Au sein de l’Université Omar Bongo, il assurait plusieurs enseignements fondamentaux, parmi lesquels la communication interculturelle, les conflictualités sociales et religieuses, l’atelier de presse en ligne ou encore les industries culturelles. À travers ces cours, il participait activement à la formation intellectuelle, citoyenne et critique de ses étudiants. Reconnu pour son expertise, il consacrait également une part importante de son temps à l’encadrement des mémoires de licence et de master.

Une disparition qui soulève des interrogations sur les conditions de travail des universitaires 

Sa disparition montre également les difficultés auxquelles certains enseignants peuvent être confrontés dans l’exercice de leur profession. Selon plusieurs collègues, le défunt aurait attendu plusieurs années avant de bénéficier de son pré-salaire après son recrutement. Ils évoquent également des vacations, des encadrements de mémoires et des participations à des jurys dont les rémunérations resteraient en attente de paiement. Une situation qui illustre les défis administratifs et financiers auxquels font face certains universitaires.

Avec le décès du Dr Max Mendome Ntoma, l’Université Omar Bongo et le Gabon perdent un intellectuel engagé, un chercheur passionné et un acteur discret de la transmission du savoir. Son parcours, son dévouement envers ses étudiants et son engagement au service de l’université resteront gravés dans la mémoire de ceux qui l’ont connu. En cette période de deuil, la communauté académique adresse ses pensées les plus sincères à sa famille et à l’ensemble de ses proches.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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