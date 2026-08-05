Nationale 1 : quatre morts enregistrés en l’espace d’une semaine

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La Route Nationale 1 continue de mériter sa triste réputation d’axe le plus meurtrier de la région de Libreville. En l’espace de seulement sept jours, quatre personnes y ont tragiquement perdu la vie dans plusieurs drames de la circulation distincts, survenus sur le tronçon reliant le PK 12 à Nkoltang.

Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, deux accidents distincts ont coûté la vie à deux conducteurs entre le 29 et le 31 juillet. Le premier drame s’est produit dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet aux environs de 4 heures du matin, au niveau d’Essassa. Un sexagénaire au volant de son véhicule de marque Mitsubishi, immatriculé KQ-522-AA, a violemment quitté la chaussée. L’impact lui a été fatal.

Deux jours plus tard, le vendredi 31 juillet, le sort s’est une nouvelle fois acharné sur cette même voie rapide. Cette fois-ci, l’accident s’est déroulé dans la zone de Bikélé et a impliqué un taxi de marque Hyundai i30, immatriculé MC-432-AA. Le conducteur du véhicule de transport urbain est mort sur le coup sous la violence du choc, laissant sous le choc les témoins de la scène.

La traversée piétonne : un danger permanent

Ces deux drames s’ajoutent à un bilan déjà particulièrement lourd pour la dernière semaine du mois de juillet. Comme le rappelle L’Union, la série noire avait démarré le 27 juillet dernier près du Monastère des Sœurs Clarisse, où deux jeunes femmes avaient été fauchées mortellement par un grumier alors qu’elles tentaient de traverser la route.

Ce triste bilan porté à quatre victimes ravive une nouvelle fois le débat urgent sur la sécurité routière aux portes de la capitale gabonaise. Entre l’excès de vitesse, la conduite nocturne et le manque d’aménagements sécurisés pour les piétons, la Nationale 1 exige de plus en plus de prudence de la part des usagers et une réaction ferme des autorités sanitaires et routières.