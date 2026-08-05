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Gabon : Hermann Immongault échange avec la Fondation Prince Albert II de Monaco sur son projet d’implantation

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 août 2026 à 13h51min
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Le conseiller spécial Afrique de la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2) Charles Oula Siehe reçu par le vice-président Hermann Immongault © D.R.
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Le vice-premier ministre, Hermann Immongault, a reçu en audience ce mercredi 5 août 2026 une délégation de la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2). Conduite par Charles Oula Siehe, conseiller spécial Afrique de l’organisation, en présence du ministre de la Pêche, de la Mer et de l’Économie bleue, Aimé Martial Massamba, cette mission vise un objectif ambitieux : poser les jalons de l’installation officielle de la Fondation en terre gabonaise.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement de valoriser le patrimoine naturel d’exception du pays. Avec sa forêt équatoriale préservée, son réseau hydraulique et sa biodiversité unique, le Gabon s’impose comme un acteur incontournable de la transition écologique mondiale.

« Le Gabon regroupe tout ce qui a trait à l’environnement. C’est pour cette raison que notre choix s’est porté sur ce pays », a souligné Charles Oula Siehe au sortir de l’entretien. Pour l’organisation monégasque, qui célébrera ses 20 ans d’existence en septembre prochain, cette implantation constitue une opportunité d’étendre son action au cœur du bassin du Congo.

Climat, biodiversité et finance carbone : les axes d’un partenariat d’avenir

L’arrivée de la FPA2 devrait déboucher sur des partenariats stratégiques pour soutenir une croissance durable et inclusive. À terme, la Fondation apportera son expertise technique et financière sur plusieurs dossiers prioritaires pour Libreville notamment la conservation renforcée des forêts et de la biodiversité ; l’accès aux mécanismes de la finance carbone et la promotion de projets axés sur le développement durable et l’économie bleue.

Créée en 2006 par le prince souverain Albert II de Monaco, la FPA2 œuvre à l’échelle internationale pour préserver la planète et lutter contre le changement climatique. Son alliance future avec le Gabon confirme le statut du pays en tant que pôle d’attraction majeur pour les grands acteurs mondiaux de la protection de l’environnement.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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