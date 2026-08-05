Canal+ : 100% des coupes d’Europe masculines de football jusqu’en 2031 en Afrique !

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CANAL+ se réjouit de l’acquisition de l’intégralité des droits exclusifs en toutes langues des Coupes d’Europe masculines de Clubs en Afrique subsaharienne. À partir de mi-2027, le groupe proposera en exclusivité à ses abonnés les plus grandes rencontres de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League dans de plus 40 pays du continent, jusqu’en 2031.

Les plus beaux chocs européens, les meilleurs clubs anglais, français, espagnols, italiens, allemands, portugais, Victor Osimhen, Ademola Lookman, Serhou Guirassy, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo, Nicolas Jackson, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise, Achraf Hakimi, Harry Kane, et bien d’autres. Tous seront au rendez-vous sur les chaînes de CANAL+.

En Afrique anglophone et lusophone, SuperSport, diffuseur historique des compétitions UEFA, conforte son positionnement de plateforme sport de référence, et continuera à offrir les Coupes d’Europe masculines de Clubs en exclusivité à ses abonnés. En Afrique francophone, ce nouvel accord signe le retour sur les chaînes CANAL+ Sport d’une couverture complète de l’UEFA Champions League, et pour la première fois de l’UEFA Europa League et l’UEFA Conference League, en langue française et en exclusivité pour le plus grand plaisir des abonnés.

Les chaînes SuperSport et CANAL+ Sport, à la popularité inégalée dans la région, proposent déjà une offre foot d’une richesse exceptionnelle avec notamment la Premier Soccer League (PSL) sur les chaînes SuperSport, la Premier League, LaLiga EA Sports, la Ligue 1 ou encore la CAN Féminine TotalEnergies Maroc 2026 débutée il y quelques jours. Avec ce nouveau partenariat d’envergue avec l’UC3, CANAL+ confirme son ambition de proposer la meilleure offre sportive au monde à tous ses abonnés, avec un nombre de compétitions sportives premiums aujourd’hui sans équivalent.

Maxime Saada, Président du Directoire de CANAL+, a déclaré « Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat qui couvre en exclusivité et en intégralité les Coupes d’Europe masculines de Clubs de l’UEFA dans plus de 40 pays d’Afrique subsaharienne. Pour 4 saisons, et jusqu’en 2031 nos abonnés vibreront au rythme des plus grandes rencontres de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League et je m’en réjouis. Notre offre sportive est aujourd’hui la plus attractive dans tous les pays d’Afrique subsaharienne. L’acquisition de ces droits l’illustre parfaitement. Nous adressons nos sincères remerciements à l’UC3 et aux équipes de Relevent, pour la confiance qu’ils nous témoignent de nouveau, après nos récents accords en France, en Suisse, en Belgique, en Pologne et en Autriche »