National Foot : un report inéluctable !

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La Ligue nationale de football professionnel (LINAFP) a annoncé, le mardi 13 octobre 2026, le report du championnat national à une date ultérieure. Selon ladite instance, cette décision est justifiée par les orientations du ministère de tutelle. Seulement, loin de l’émotion des férus du sport roi qui ont hâte de revoir leurs héros sur les terrains, la réalité est toute autre et l’intérêt d’une régularisation complète s’impose pour le bien de tous.

Le communiqué est tombé quelques jours seulement après l’annonce d’une Assemblée générale ordinaire le 17 octobre 2026, d’un Conseil d’administration le 20 octobre 2026 et d’un coup d’envoi du National Foot 1 fixé au 24 octobre 2026. Mais il ne s’agit pas d’un report venu de nulle part. À la lecture des faits, c’est plutôt le prolongement d’une décision du gouvernement dans sa dynamique de régulariser le secteur sportif qui n’est plus qu’un enjeu de loisirs mais bien un levier stratégique.

Le gouvernement gabonais a entrepris le 13 avril 2026 d’amorcer le pas vers la structuration efficiente du sport. D’ailleurs eu égard aux errements administratifs constatés, Paul Ulrich Kessany, s’appuyant sur la loi, avait suspendu les processus électoraux engagés au sein du Comité national olympique du Gabon (CNOG) et de la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT). Les deux structures ne disposaient pas des documents exigés par la réglementation.

Qu’il s’agisse de l’agrément technique, délivré par le ministère des Sports, et le récépissé, délivré par le ministère de l’Intérieur. Doit-on rappeler que 2 textes encadrent l’activité des associations sportives? La loi n° 033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique, et la loi n° 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations.

Leur respect conditionne dès lors la régularité des activités et le fonctionnement des instances dirigeantes. Ainsi donc, le ministère de tutelle a engagé un processus en deux phases. La première, consacrée au CNOG et aux fédérations olympiques, a permis à 13 d’entre elles d’obtenir agréments et récépissés définitifs.

De la nécessité de respecter la régularisation en deux temps

La seconde vise les clubs de première et de deuxième divisions, ainsi que la LINAFP elle-même. Leurs dossiers sont en cours d’instruction auprès du Guichet unique, mis en place avec le ministère de l’Intérieur. La remise officielle des documents est prévue le 23 octobre 2026. Soit seulement la veille de la date fixée par Brice Mbika Ndjambou. Une marge trop courte.

Dans ces conditions, la tenue des instances de la LINAFP et le lancement du championnat doivent attendre la fin de la procédure. Puisque les parties prénantes du national foot sont informées que du 19 au 22 octobre 2026, le ministère des Sports au sein d’une taskforce. Ensemble ils examineront les difficultés de gouvernance et de fonctionnement du secteur. Le but étant de définir une feuille de route soutenable et qui favorise ue

Ses conclusions pourraient déboucher sur des mesures concrètes, intégrées à l’organisation du championnat dès la saison 2026-2027. Une fois les récépissés et agréments remis, et les travaux de la taskforce achevés, la LINAFP pourra arrêter et communiquer le calendrier de reprise. Autant dire que ce report est traduit par une volonté de reculer pour mieux sauter et éviter de pérenniser des saisons sportives à alambiquées. Le ballon rond est dans le bon camp.