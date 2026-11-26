Ecouter l'article

La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) pourrait bientôt lever la suspension du stade Augustin Monedan de Sibang, à Libreville. Cette piste se dessine à quelques jours de la reprise du National foot 1, prévue le 28 novembre 2026. Faute d’alternatives suffisantes pour accueillir les rencontres, ce rétropédalage semble s’imposer comme une évidence.

Rappelons que l’instance faîtière du football au Gabon avait annoncé la fermeture de l’infrastructure sportive après les incidents impliquant son propriétaire, le général de police à la retraite Jean Boniface Assélé. L’affaire Dylan, qui a ému tout le pays, avait alors précipité la décision. Mais le calendrier presse. À l’heure actuelle, aucune décision officielle n’a été communiquée.

Plus que 2 jours avant la reprise sans le stade Monedan ?

Le stade Augustin Monedan est l’un des rares stades fonctionnels de la capitale, et plusieurs clubs ne disposent pas d’une enceinte propre. Sans lui, la programmation des journées s’annonce serrée, voire compliquée. Ainsi donc le dilemme est désormais de taille. D’un côté, le soutien à une victime d’un acte criminel justifie une posture ferme.

De l’autre, le maintien hors exploitation d’un terrain homologué prive le championnat d’une pelouse précieuse. Il va sans dire que le symbole et la réalité du terrain divisent et chacun y va de son analyse. Dans les coulisses, la tendance semble néanmoins pencher vers l’apaisement. Les tirs reprochés au propriétaire relèvent d’une réaction criminelle individuelle, et non de la légitimité sportive du site.

Fin d’un méli-mélo ?

C’est cette distinction que l’état-major de la Fegafoot pourrait retenir pour justifier un revirement. Une levée, même partielle ou assortie de conditions, n’est donc pas à exclure. La Fédération gabonaise de football pourrait par exemple exiger des garanties sécuritaires renforcées ou une gestion encadrée des rencontres. Une telle option permettrait de concilier fermeté et continuité sportive.

Sur le plan pratique, les clubs du National Foot 1 et 2 attendent d’être fixés pour caler leurs déplacements, leurs entraînements et leur billetterie. Chaque jour d’incertitude pèse sur leur préparation. Une chose est d’ores et déjà sûre. La Fédération gabonaise de football devra trancher vite. À l’approche du coup d’envoi, le retour du football pourrait bien se jouer, d’abord, sur la pelouse de Sibang.