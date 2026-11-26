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À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, célébrée tous les 25 novembre, les Nations Unies tirent la sonnette d’alarme face à un fléau mondial persistant. Près d’une femme sur trois, soit environ 840 millions de personnes, subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, tandis que 137 femmes et filles sont tuées chaque jour par un proche ou un partenaire intime. Les crises, les conflits et les changements climatiques accentuent encore cette vulnérabilité au quotidien.

Pourtant, la réponse institutionnelle reste largement insuffisante face à l’ampleur des besoins. Seule une femme sur trois ayant subi des violences sollicite de l’aide, le plus souvent auprès de ses proches plutôt qu’auprès des autorités ou des structures de santé. Même lorsque des démarches sont engagées, l’écart persistant entre le signalement et la condamnation entretient un déficit de justice qui laisse les auteurs impunis, y compris sur les plateformes numériques.

Mettre fin à l’impunité et soutenir les survivantes

​À travers la campagne mondiale Tous UNiS, qui va se dérouler durant les 16 jours d’activisme, l’organisation onusienne exhorte les gouvernements à adopter et appliquer des lois exhaustives, notamment en ancrant la définition du viol dans la notion de consentement. Les forces de l’ordre et la justice sont appelées à enquêter rigoureusement et à sanctionner les coupables tout en épargnant toute retraumatisation aux femmes qui dénoncent les faits.

​La protection des survivantes exige également des financements solides et pérennes. Alors que seul environ un pays sur cinq déclare fournir une aide juridique aux femmes victimes de violences et que les restrictions budgétaires réduisent l’accès à l’accompagnement, les Nations Unies plaident pour un soutien accru aux hébergements d’urgence, à l’aide juridique, au suivi psychosocial et aux mouvements de femmes. La mobilisation collective reste décisive pour combattre la culpabilisation des victimes et faire respecter leurs droits fondamentaux.