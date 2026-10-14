Assemblées du FMI et de la Banque mondiale : le Gabon en quête de partenariats à Bangkok

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Représenté par le ministre de l’Économie et des Finances Thierry Minko du 12 au 18 octobre 2026 à Bangkok, le Gabon participe aux Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Une participation qui s’inscrit dans la volonté du pays de renforcer ses alliances financières et de mobiliser des financements pour sa trajectoire économique.

Du 12 au 18 octobre 2026, la capitale thaïlandaise accueille les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale. Ce rassemblement clé de la finance internationale réunit les décideurs mondiaux dans un environnement conjoncturel complexe, marqué par des tensions géopolitiques accrues, la gestion des défis climatiques et l’expansion rapide de l’intelligence artificielle.

Une présence stratégique pour Libreville

Présent en sa qualité de Gouverneur du pays auprès du FMI, le ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Minko, conduit la délégation gabonaise à ces assises. À travers cette participation, Libreville entend réaffirmer sa volonté d’intervenir dans les débats d’orientation de l’économie mondiale.

Pour le ministère de l’Économie et des Finances, cette session constitue un levier pour consolider les liens stratégiques du Gabon et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) avec les institutions financières internationales, de même qu’avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers.

L’enjeu des rencontres en marge des séances

Bien que les séances plénières cadrent le calendrier de l’événement, les décisions majeures s’élaborent principalement lors des échanges bilatéraux organisés en marge des réunions officielles. Pour un État cherchant à étendre ses marges de manœuvre budgétaires, ces discussions revêtent un caractère essentiellement opérationnel, servant de cadre au montage d’accords de coopération, d’appuis techniques et de lignes de financement.

Au cours de sa mission à Bangkok, la délégation gabonaise prévoit d’enchaîner plusieurs entretiens avec des investisseurs et des responsables d’institutions financières. L’objectif affiché consiste à consolider la confiance envers la trajectoire économique du pays, tout en ciblant la mobilisation de financements innovants.

Vers des retombées pour la transformation économique

En orientant ses démarches vers de nouveaux partenariats, le Gabon cherche à soutenir ses objectifs de développement durable et de transformation structurelle de son économie nationale. Si l’aboutissement de ces démarches diplomatiques et financières reste suspendu aux négociations engagées, l’évaluation des retombées concrètes de cette mission interviendra au cours des prochains mois.