CNSS : la caisse dément les rumeurs de rupture du partenariat avec AFGBank Gabon

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La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a démenti les informations faisant état d’une éventuelle rupture de son partenariat avec AFGBank Gabon. Dans un communiqué de presse daté du 9 octobre 2026, la Direction générale de l’institution a tenu à clarifier la situation, affirmant que cette collaboration demeure pleinement en vigueur. Cette mise au point vise à dissiper les inquiétudes suscitées par des informations récemment relayées dans certains médias, notamment concernant la gestion et le versement des pensions aux bénéficiaires.

L’institution sociale assure qu’aucune interruption de ce partenariat n’est intervenue. Elle invite ainsi les assurés et les pensionnés à ne pas céder aux rumeurs et à se fier aux communications officielles pour toute information relative à leurs prestations. Avec cette déclaration, la CNSS veut rassurer les bénéficiaires sur la stabilité du dispositif actuel et prévenir toute confusion susceptible de perturber leurs habitudes de paiement. Elle réaffirme par ailleurs sa volonté de maintenir la continuité de ses services.

Les cartes pension restent fonctionnelles

Concernant l’accès aux pensions, la CNSS précise que les cartes pension actuellement en circulation demeurent pleinement opérationnelles. Les bénéficiaires peuvent donc continuer à utiliser leurs cartes et à accéder aux fonds disponibles, conformément aux conditions habituelles d’utilisation. Cette précision constitue le principal message adressé aux pensionnés, directement concernés par les rumeurs entourant la relation entre l’organisme de sécurité sociale et l’établissement bancaire. La caisse ne signale aucune modification immédiate du dispositif de paiement et confirme le maintien des modalités actuelles d’accès aux avoirs.

S’agissant d’éventuels changements, la Direction générale indique que toute évolution des modalités de paiement fera l’objet d’une communication officielle destinée aux bénéficiaires concernés. Cette démarche doit permettre aux assurés de disposer d’informations fiables avant toute modification éventuelle. En attendant une annonce contraire, le partenariat entre la CNSS et AFGBank Gabon reste donc en place, sans interruption annoncée. Ce rappel intervient dans un contexte où la circulation d’informations non confirmées peut alimenter l’inquiétude des pensionnés.