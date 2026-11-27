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Dans un entretien accordé à Gabon Media Time, Loïc Mba Nyare, citoyen gabonais originaire de Ndjolé et président du mouvement citoyen Ndjolé Debout, a dénoncé les conditions dans lesquelles les dépouilles mortelles seraient conservées au centre médical de cette commune du Moyen-Ogooué. En l’absence d’une morgue, une chambre de cette structure sanitaire ferait office de dépôt mortuaire. Une situation face à laquelle il interpelle les autorités municipales et le ministère de la Santé.

Mourir à Ndjolé serait-il devenu une épreuve supplémentaire pour les familles endeuillées ? C’est la problématique soulevée par Loïc Mba Nyare, qui multiplie les initiatives citoyennes pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de sa localité. Alerté par une citoyenne membre de Ndjolé Debout, ce dernier a décidé de porter sur la place publique la question des conditions de conservation des corps au sein du centre médical de la commune.

Une chambre d’hôpital transformée en morgue

Selon Loïc Mba Nyare, les dépouilles des personnes décédées à Ndjolé seraient déposées dans une chambre du centre médical, faute d’infrastructures mortuaires adaptées. Une situation qui soulève des interrogations tant sur les conditions sanitaires de conservation des corps que sur le respect de la dignité des défunts et de leurs proches.

« À Ndjolé, nos défunts méritent mieux qu’une chambre d’hôpital transformée en morgue. Derrière chaque décès, il y a une famille qui vient de perdre un être cher. Dans ces moments de deuil, elle doit pouvoir compter sur un lieu digne pour se recueillir », a-t-il déclaré à Gabon Media Time.

La mairie et le ministère de la Santé interpellés

Au-delà de la dénonciation, Loïc Mba Nyare entend obtenir des engagements concrets des autorités compétentes. Le mouvement citoyen Ndjolé Debout interpelle ainsi la municipalité et le ministère de la Santé sur les dispositions susceptibles d’être prises pour remédier à cette situation. « Dans quel délai Ndjolé pourra-t-elle disposer d’une morgue équipée ? Les familles de notre commune attendent une réponse publique et un calendrier », insiste-t-il.

À l’heure où les pouvoirs publics affichent leur volonté d’améliorer l’offre sanitaire sur l’ensemble du territoire national, cette interpellation remet au centre du débat la question des infrastructures mortuaires dans les localités de l’intérieur du pays. Il appartient désormais aux autorités municipales et sanitaires d’apporter des éclaircissements sur les conditions actuelles de conservation des dépouilles et les éventuelles perspectives d’aménagement d’une morgue à Ndjolé. Car la dignité due aux citoyens ne saurait s’arrêter aux portes de la mort.