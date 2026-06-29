National D2 : Le CF Mounana sacré champion, O’mbilanziami sombre dans l’élite

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Le rideau est définitivement tombé ce week-end sur la saison 2025-2026 du championnat national de deuxième division. Cette ultime journée, riche en émotions et suivie de près par l’Agence gabonaise de presse, a scellé le destin des clubs engagés dans cette course de longue haleine. Entre les scènes de liesse pour les promus et les larmes des relégués, le verdict du terrain s’est avéré sans appel.

Au stade Akouakam d’Oyem, l’ambiance était à la fête et à la consécration. Le CF Mounana a parachevé sa magnifique saison en dominant La Corniche A.F.C. sur le score étriqué mais ô combien précieux de 1 but à 0. Ce succès décisif a permis aux Mounanais de soulever le trophée de champion sous les ovations de leurs supporters. Un an seulement après sa douloureuse relégation, le club remplit son objectif majeur et réintègre l’élite du football national.

Avec un bilan comptable solide de 27 points et une différence de buts de +10, l’équipe termine tout en haut de la hiérarchie au terme de ces 14 journées de compétition.

Missile FC valide son billet avec brio

Juste derrière le leader, la bataille pour le second ticket d’accession a elle aussi rendu son verdict. Le Missile FC n’a pas tremblé à l’heure de vérité. En déplacement sur la pelouse du Moulili FC, les militaires ont livré une véritable démonstration de force collective en s’imposant sur le score fleuve de 6-1.

Cette large victoire permet au Missile FC de consolider sa deuxième place avec un total de 23 points (+8). Comme le confirme le classement officiel de la saison, le club valide ainsi sa montée pour accompagner le champion à l’échelon supérieur.

Cruelle désillusion et relégation pour O’mbilanziami

Si la joie illumine le haut du tableau, la détresse a frappé les équipes de bas de classement. Pour l’O’mbilanziami, cette quatorzième journée s’est malheureusement transformée en cauchemar national. Battue (1-0) par le Mouila A.F., la formation n’a pas réussi à glaner les points nécessaires pour sauver sa peau à ce niveau. Ce faux pas condamne définitivement le club à la relégation en division inférieure (D3). L’O’mbilanziami accompagnera dans sa chute la lanterne rouge du championnat, le Moulili FC, qui ferme tristement la marche après une saison particulièrement éprouvante.