Douanes : le gouvernement renforce l’identité du corps paramilitaire avec un logo et un drapeau officiels

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Réuni en Conseil des ministres le 25 juin 2026, le gouvernement a adopté deux projets de décret instituant un logo officiel et un drapeau pour le Corps paramilitaire des Douanes. Au-delà de leur dimension symbolique, ces nouveaux attributs visent à consolider l’identité institutionnelle de cette administration stratégique, à sécuriser son image officielle et à affirmer davantage sa place au sein des forces de défense et de sécurité.

Le Corps paramilitaire des Douanes franchit une nouvelle étape dans son processus de structuration institutionnelle. À l’occasion du Conseil des ministres du jeudi 25 juin 2026, les autorités ont adopté deux projets de décret consacrant officiellement un logo et un drapeau propres à cette administration. Une décision qui traduit la volonté de renforcer les marqueurs identitaires de ce corps appelé à jouer un rôle majeur dans la protection des intérêts économiques et sécuritaires de l’État.

Ces deux textes s’inscrivent dans la dynamique de modernisation engagée par les pouvoirs publics en faveur des administrations régaliennes. En dotant les Douanes de symboles institutionnels officiellement reconnus, le gouvernement entend améliorer leur visibilité, renforcer leur cohérence organisationnelle et consolider leur appartenance aux forces de défense et de sécurité.

Un logo officiel pour protéger l’identité institutionnelle des Douanes

Le premier projet de décret, pris en application de l’article 95 de la Constitution, institue le logo officiel du Corps paramilitaire des Douanes. Composé de huit articles, le texte définit son statut juridique, sa description graphique, les éléments qui le composent ainsi que les conditions de son utilisation officielle.

Au-delà de sa dimension visuelle, ce logo devient un véritable attribut institutionnel. Il permettra d’identifier officiellement le Corps paramilitaire des Douanes dans ses communications internes et externes, tout en protégeant juridiquement son identité contre toute utilisation abusive. Le décret prévoit d’ailleurs des sanctions en cas d’usage non autorisé, renforçant ainsi la sécurité de son image institutionnelle.

Un drapeau pour affirmer la place des Douanes au sein des forces de sécurité

Le second décret porte sur la création du drapeau officiel du Corps paramilitaire des Douanes. Pris en application de l’ordonnance n°004/PR/2025 modifiant certaines dispositions de la loi n°004/98 relative à l’organisation générale de la Défense nationale et de la Sécurité publique, ce texte précise les caractéristiques graphiques, la composition et le statut officiel de cet emblème.

Par cette décision, les autorités poursuivent la consolidation des attributs protocolaires du Corps paramilitaire des Douanes. À l’instar des autres corps constitués, cette administration dispose désormais d’un symbole officiel destiné à renforcer son identité, son esprit de corps et sa représentation lors des cérémonies républicaines et des manifestations institutionnelles.