Gabon : l’inflation baisse à 0,9 % au premier trimestre 2026 grâce aux mesures de l’État

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C’est une respiration inattendue pour les ménages gabonais, éprouvés par près de deux années d’érosion continue de leur pouvoir d’achat. Après une année 2025 marquée par de vives tensions sur les coûts de la vie, la trajectoire de l’inflation enregistre un coup de frein significatif en ce début d’année 2026.

Selon les dernières données de la Direction Générale de l’Économie et de la Politique Fiscale, l’indice des prix à la consommation s’est replié de 0,2 % au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent. Ce mouvement ramène le taux d’inflation annuel à un niveau très modéré de 0,9 %, rompant avec la spirale haussière récente.

Ce soulagement découle directement des mesures de régulation déployées par les pouvoirs publics. Pour contenir la flambée des coûts, l’État a simultanément activé trois leviers majeurs : le renforcement des contrôles sur la mercuriale des prix, la suspension pour six mois des droits de douane sur les denrées de première nécessité et le maintien des subventions sur les carburants.

Le logement et le transport respirent, la santé se renchérit

Dans le détail des postes de dépense, les baisses profitent directement au budget des foyers. Entre janvier et mars 2026, la rubrique « Logement, eau, gaz et électricité » enregistre le recul le plus net avec une contraction de 0,8 %. Les secteurs du transport et de l’habillement suivent cette tendance baissière, cédant tous deux 0,6 %, tandis que l’alimentation et les boissons non alcoolisées s’allègent de 0,1 %.

À l’opposé de cette dynamique générale, certains secteurs échappent à l’accalmie. Le poste « Boissons alcoolisées et tabacs » enregistre la plus forte progression avec une hausse de 2,0 %. Les dépenses de santé augmentent quant à elles de 0,4 %, suivies par l’équipement ménager qui grimpe légèrement de 0,2 %.

Une accalmie à consolider

Ces hausses ciblées ne remettent toutefois pas en cause la stabilisation globale de l’économie. L’action combinée des boucliers douaniers et des contrôles de prix semble porter ses fruits, offrant une bouffée d’air bienvenue aux consommateurs. Il reste désormais à vérifier si ce cap pourra être maintenu au cours des prochains trimestres.