CF Mounana : le retour en élite ou la revanche de la résilience d’Hervé Patrick Opiangah

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Promu de nouveau en première division après seulement une saison passée à l’échelon inférieur, le CF Mounana signe l’un des retours les plus symboliques du football gabonais récent. Derrière cette remontée express se dessine surtout l’histoire d’un homme, Hervé Patrick Opiangah, dont beaucoup avaient annoncé la chute définitive. Une lecture que partage le journaliste sportif Pablo Moussodji Ngoma dans une tribune publiée le 23 juin 2026 par Dépêches241.com.

Dans le football comme dans la vie, certaines victoires dépassent le simple cadre du résultat sportif. Le retour du CF Mounana parmi l’élite du football gabonais appartient à cette catégorie. Car derrière cette promotion se cache l’histoire d’une institution que beaucoup croyaient condamnée et celle d’un dirigeant dont le nom reste intimement lié aux plus grandes heures du football national : Hervé Patrick Opiangah.

Dans une tribune remarquée publiée par Dépêches241.com, le journaliste sportif et dirigeant de club Pablo Moussodji Ngoma voit dans cette remontée « une leçon de résilience » portée par celui que le monde sportif gabonais surnomme simplement HPO.

Un club annoncé mort mais jamais enterré

Lorsque le CF Mounana quitte l’élite, nombreux sont ceux qui y voient bien plus qu’une simple relégation sportive. Le club apparaît alors fragilisé par les difficultés traversées par son président fondateur. Certains observateurs n’hésitent pas à prédire la disparition progressive d’une institution qui avait pourtant porté haut les couleurs du Gabon sur la scène continentale.

Car le CF Mounana n’est pas un club comme les autres. Champion du Gabon, participant à la phase de groupes de la Coupe de la CAF, formateur de nombreux talents, il est devenu en moins de deux décennies une référence du football national. Mais selon Pablo Moussodji Ngoma, ceux qui annonçaient sa disparition avaient sous-estimé la capacité de résistance de son fondateur. « Certains y voyaient la chute de tout un patrimoine. Une sorte de seconde mort programmée. Mais c’était mal connaître HPO », écrit-il.

Hervé Patrick Opiangah, l’homme qui refuse l’abandon

Au-delà du dirigeant sportif, la tribune dresse le portrait d’un homme forgé par l’adversité. Karatéka, footballeur, entraîneur puis président de club, Hervé Patrick Opiangah a construit sa trajectoire à contre-courant des schémas classiques. Pour l’auteur, le retour du CF Mounana constitue surtout la démonstration qu’un leadership ne se mesure pas uniquement dans les périodes de succès mais également dans la capacité à traverser les tempêtes.

Les difficultés qu’a connues le club ont également révélé, selon lui, la fragilité de certaines fidélités. « Des moments de doute et d’incertitude, il y en a eu. Ils ont aussi levé le voile sur l’opportunisme de certains pseudo-fidèles », souligne-t-il.

Une remontée qui dépasse le cadre sportif

La victoire obtenue face à African Stars United (3-0) et les 24 points synonymes de retour parmi l’élite viennent ainsi couronner une saison de reconstruction. Symbole supplémentaire de cette histoire, c’est Pierre Ndomba, fidèle compagnon de route de longue date du président fondateur, qui a conduit l’équipe vers cette promotion. Pour Pablo Moussodji Ngoma, cette accession sonne comme une réhabilitation sportive mais aussi morale. Une manière de rappeler que le CF Mounana reste l’un des patrimoines les plus importants du football gabonais.

Dans un environnement sportif où plusieurs clubs historiques peinent à survivre, la remontée express du CF Mounana apparaît finalement comme un message : les institutions bâties sur une vision solide peuvent vaciller, mais elles ne disparaissent pas forcément. Et à travers ce retour en première division, c’est toute l’histoire d’un club, mais aussi celle de son fondateur, qui semble rappeler une vérité simple : la résilience demeure parfois la plus belle des victoires.