Gabon : le journaliste Désiré Ename convoqué à la Direction de la Sûreté urbaine

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Le journaliste Désiré Ename, directeur de publication du journal Échos du Nord et membre de l’Organisation patronale des médias (OPAM), est convoqué ce mercredi 12 août 2026 à la Direction de la Sûreté urbaine (DSU) de Libreville. L’information ressort d’un document officiel publié par nos confrères de Gabonactu.com, portant les références du ministère de l’Intérieur, du Commandement en chef des Forces de Police Nationale et de la Préfecture de police de Libreville. Le motif précis de cette convocation n’est toutefois pas mentionné sur le document rendu public.

Nouvelle convocation dans le paysage médiatique gabonais. Désiré Ename, figure de la presse privée et directeur de publication du journal Échos du Nord, est attendu ce mercredi 12 août dans les locaux de la Direction de la Sûreté urbaine, à Libreville. Selon la convocation publiée par Gabonactu.com et datée du 11 août 2026, le journaliste doit précisément se présenter à la Direction de la Sûreté urbaine, porte n°201, 2ᵉ étage, muni d’une pièce d’identité. Le document porte notamment un cachet sur lequel figurent les mentions « Forces de Police Nationale », « Préfecture de Police de Libreville » et « Direction de la Sûreté Urbaine ».

Une convocation dont le motif reste inconnu

À ce stade, la principale interrogation porte sur les raisons de cette convocation. Le document administratif demeure particulièrement laconique sur ce point. Il indique simplement que Désiré Ename est invité à se présenter à la DSU « pour affaire le concernant », sans apporter davantage de précisions sur la nature des faits ou le cadre dans lequel le journaliste est entendu.

Cette absence de précision devrait toutefois susciter une attention particulière au sein de la corporation, tant les convocations de professionnels des médias par les services de police peuvent soulever des interrogations lorsqu’elles interviennent dans l’exercice ou à proximité de l’exercice de leur activité professionnelle.

La corporation médiatique attentive

Désiré Ename n’est pas seulement directeur de publication. Il est également membre de l’Organisation patronale des médias, structure regroupant plusieurs responsables d’entreprises et organes de presse gabonais. Sa convocation intervient ainsi dans un contexte où les rapports entre les médias, les pouvoirs publics et les institutions chargées de la régulation ou de l’application de la loi demeurent particulièrement scrutés.

L’audition prévue ce mercredi à 10 heures devrait permettre d’en savoir davantage sur la nature de « l’affaire » évoquée par la Direction de la Sûreté urbaine et sur les éventuels faits ayant conduit les services de police à convoquer le directeur de publication d’Échos du Nord.