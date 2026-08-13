Secteur bancaire : BGFIBank Côte d’Ivoire obtient la certification IFACI

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Nouvelle étape majeure pour BGFIBank Côte d’Ivoire. L’établissement bancaire vient d’officialiser l’obtention de la certification qualité IFACI pour sa Direction de l’Audit Interne, confirmant la rigueur de sa gouvernance et son attachement aux plus hauts standards internationaux.

C’est lors d’une cérémonie solennelle organisée au siège de BGFI Holding Corporation que l’attestation a été officiellement remise. L’événement s’est déroulé en présence de personnalités de premier plan, notamment M. Henri-Claude Oyima, Président-Directeur général du Groupe BGFIBank, Ibrahim Keita, Président du Conseil d’Administration de la filiale ivoirienne, Kafèhè SILUE, Directeur général de BGFIBank Côte d’Ivoire, ainsi que Michel Tudrej, représentant de l’organisme certificateur IFACI.

Une reconnaissance rigoureuse et indépendante

Délivré au terme d’un audit approfondi basé sur le Référentiel Professionnel de l’Audit Interne (RPAI) 2025, ce label atteste de la parfaite maîtrise des processus d’évaluation et de gestion des risques au sein de l’institution. Il vient saluer la conformité des méthodes de travail de la Banque avec les normes de la profession.

Comme l’a souligné Kafèhè Silue, Directeur Général de BGFIBank Côte d’Ivoire « Cette certification reconnaît le travail accompli et la qualité de nos pratiques en matière d’audit interne. Elle nous engage aussi à consolider nos acquis, à maintenir ce niveau d’exigence et à continuer de progresser. »

Un gage de confiance au service de l’écosystème financier

Présente sur le marché ivoirien depuis 2012, la neuvième filiale du groupe panasiatique continue d’enrichir un palmarès déjà solide. Cette nouvelle distinction s’ajoute en effet à plusieurs certifications préexistantes : l’ISO 9001:2015 (dont elle fut pionnière sur l’ensemble de ses activités en Côte d’Ivoire), la norme PCI DSS dédiée à la sécurité des transactions monétiques, ainsi que la certification AML 30001 luttant contre le blanchiment d’argent.

Grâce à son réseau de 7 centres d’affaires et 4 agences au service des entreprises et des particuliers, BGFIBank Côte d’Ivoire renforce ainsi sa culture d’amélioration continue et sa réputation d’acteur d’élite, consolidant la relation de confiance établie avec ses clients et ses partenaires financiers.