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SEEG : Le SYNTEE+ appelle à un dialogue direct et « sans filtre » avec Oligui Nguema

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 11h51min
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Au centre le président du SYNTEE+ Eric Josué Bouanga Moussavou © D.R.
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Face aux turbulences majeures qui secouent la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG), le Syndicat National des Travailleurs du Secteur de l’Eau et de l’Électricité (SYNTEE+) est monté au créneau. Lors d’une déclaration de presse ce samedi 27 juin 2026 son Président exécutif, Eric Josué Bouanga Moussavou, s’est adressé avec gravité à la nation pour rétablir les faits, apaiser les esprits et défendre l’honneur des agents.

Revenant sur la crise consécutive à l’incident informatique de la mi-juin et la mise en liberté, ce vendredi 26 juin, de plusieurs salariés placés en garde à vue, le syndicat a tenu à rappeler les fondements de l’État de droit. Tout en réaffirmant son respect pour les institutions judiciaires, le SYNTEE+ a insisté sur le fait que « la présomption d’innocence reste un principe constitutionnel intangible »

Déplorant le lynchage médiatique subi par le personnel, l’organisation exige une réparation publique. « le SYNTEE+ exige que les médias nationaux qui ont sali l’image des pères et mères de famille agents de la SEEG, informent les mêmes téléspectateurs de leur parfaite innocence. », a martelé Eric Josué Bouanga Moussavou. Il a pour ce faire appellé à une justice équitable, rappelant que l’entreprise attend toujours, depuis deux ans, les conclusions de l’affaire « SUPRIMA GATE ».

Contre la stigmatisation des travailleurs

Sa délcaration s’est ensuite mué en un vibrant plaidoyer social face à une opinion publique parfois hostile. Rejetant la caricature des agents de la SEEG en boucs émissaires des maux structurels du pays, le leader syndical a rappelé leur dévouement quotidien, souvent au péril de leur vie, à l’instar d’un électricien récemment tombé en service à Gamba. Pour le syndicat, les employés subissent les mêmes délestages et pénuries que le reste de la population. « Diviser la nation ou jeter l’opprobre sur des travailleurs ne résoudra aucun problème ; cela ne ferait qu’affaiblir l’unité et la cohésion dont notre pays a tant besoin », prévient le communiqué.

Exigence de transparence et appel au Chef de l’État

Sur le plan financier, le SYNTEE+ salue la quête de transparence mais refuse les analyses partielles, pointant du doigt des contrats lourds imposés par l’extérieur qui asphyxient la trésorerie de l’entreprise.

Afin de sortir définitivement de cette impasse historique, alors que la SEEG célèbre ses 76 ans d’existence, le syndicat sollicite exceptionnellement une audience auprès du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. L’objectif est d’instaurer une rencontre directe « entre le Président de la République et ses travailleurs », loin des « filtres managériaux ou ministériels », pour que la vérité brute puisse guider la refondation du service public de l’eau et de l’énergie au Gabon.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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