ZIS de Nkok : 20 % de recettes non reversées, salaires menacés… comment l’État peut-il asphyxier un outil qui lui rapporte ?

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La Zone d’investissement spéciale (ZIS) de Nkok, vitrine de la politique d’industrialisation du Gabon, pourrait voir son Autorité administrative confrontée à une crise financière et sociale majeure. Selon GabonReview, les difficultés de reversement, depuis 2025, de la quote-part de 20 % des recettes destinée au fonctionnement de cette administration auraient progressivement asséché sa trésorerie. Les agents approcheraient désormais deux mois de salaires impayés et un mouvement d’humeur serait envisagé. Au-delà de la situation des personnels, cette affaire révèle un paradoxe difficilement défendable : comment l’État peut-il réclamer davantage de recettes à ses administrations tout en privant l’une d’elles des ressources qu’elle génère et qui doivent précisément lui permettre de fonctionner ?

À Nkok, le problème ne serait plus un simple retard de trésorerie. Dans une publication consacrée à la situation de l’Autorité administrative de la ZIS, GabonReview décrit « une structure au bord de l’asphyxie ». Selon le média, les difficultés rencontrées depuis 2025 dans le reversement de la quote-part qui lui revient auraient progressivement dégradé sa capacité à honorer ses charges, jusqu’à faire peser aujourd’hui une menace directe sur le paiement des rémunérations.

Le signal est d’autant plus préoccupant que la ZIS de Nkok n’est pas une administration périphérique. Elle se trouve au cœur de l’un des principaux dispositifs d’industrialisation et d’attraction des investissements du pays. L’Autorité administrative y accompagne les opérateurs, assure différentes missions institutionnelles et participe à la mobilisation des recettes publiques. Voir une telle structure incapable de payer régulièrement ses agents non parce qu’elle ne génère pas de ressources, mais parce que celles-ci ne lui seraient pas reversées, relève d’un dysfonctionnement qui appelle rapidement des explications.

20 % qui ne reviennent pas : où bloque exactement l’argent ?

Le cœur du problème tient au mécanisme de financement de l’Autorité administrative. Comme le souligne GabonReview, « une quote-part de 20 % des recettes générées par son activité lui soit affectée ». Il ne s’agirait donc pas d’une dotation discrétionnaire que l’État déciderait chaque année de lui accorder, mais d’un mécanisme destiné à assurer son autonomie de fonctionnement à partir d’une fraction des ressources produites par son activité.

Dès lors, une question élémentaire se pose : où se trouvent les sommes dues ? Quel montant exact n’a pas été reversé depuis 2025 ? Quelle administration en assure la collecte ? Quelle autre doit en autoriser le reversement ? Quels délais sont normalement prévus ? Et surtout, quelle décision administrative ou financière explique que le circuit se soit progressivement grippé ? Tant que ces questions resteront sans réponse, parler seulement de « difficultés de reversement » reviendra à décrire les conséquences sans identifier la cause.

Le paradoxe devient presque absurde. GabonReview le résume en évoquant « une administration chargée de contribuer à la mobilisation des recettes publiques » qui se retrouve fragilisée par l’indisponibilité des ressources destinées à son propre fonctionnement. L’État demande donc à la structure de produire, collecter ou contribuer à mobiliser des recettes, mais le mécanisme censé lui restituer les moyens nécessaires à cette mission ne fonctionnerait plus correctement.

Des salaires impayés : les agents ne peuvent servir de variable d’ajustement

La conséquence est désormais humaine. Selon GabonReview, les agents « se rapprocheraient de deux mois d’impayés », tandis que l’exaspération progresserait au sein du personnel. Un mouvement d’humeur pourrait intervenir si aucune solution rapide n’était trouvée. Derrière les expressions administratives de « tension de trésorerie » se trouvent pourtant des salariés avec des loyers, des crédits, des frais de scolarité, des dépenses alimentaires et des familles à prendre en charge.

On ne peut durablement exiger la continuité du service public de personnels dont l’employeur n’est plus capable de garantir la régularité de la rémunération. Et lorsque la structure concernée appartient à l’écosystème d’une zone économique que le Gabon présente aux investisseurs comme une vitrine de son attractivité, le signal envoyé devient particulièrement mauvais. Comment convaincre un investisseur de la fiabilité de l’environnement institutionnel lorsque l’administration chargée de l’accompagner peine elle-même à assurer son fonctionnement courant ?

Il appartient donc aux autorités de prévenir la crise plutôt que d’attendre qu’une grève impose un arbitrage dans l’urgence. L’expérience administrative gabonaise montre trop souvent le même scénario : une difficulté connue pendant plusieurs mois n’est véritablement traitée qu’après une cessation de travail, une manifestation ou une exposition médiatique. Si les informations rapportées sont confirmées, le dossier de Nkok offre précisément l’occasion de rompre avec cette gestion par la crise.

Nkok : attention au coût économique d’une paralysie

Une éventuelle cessation de travail ne toucherait pas seulement les agents. A noter qu’un tarissement prolongé des ressources pourrait affecter « ses services, ses missions administratives, l’accompagnement des opérateurs économiques et, plus largement, la continuité de certaines activités au sein de la ZIS ». C’est là que la question salariale devient un véritable problème économique.

Nkok concentre des entreprises industrielles, des investissements importants et des activités directement liées à la stratégie nationale de transformation locale. Chaque ralentissement administratif peut donc entraîner des délais supplémentaires pour les opérateurs, perturber certaines formalités et dégrader la perception du climat des affaires. À force de différer le reversement d’une quote-part destinée à économiser quelques tensions de trésorerie ailleurs, l’État pourrait finalement perdre davantage en perturbant une structure qui contribue à ses propres recettes.

Cette situation paraît d’autant plus contradictoire que le Gabon cherche simultanément à accroître ses recettes non pétrolières, attirer les capitaux étrangers et développer ses capacités industrielles. On ne peut pas demander à Nkok d’être une locomotive économique tout en laissant manquer de carburant l’administration qui doit contribuer à la faire fonctionner.

Une vitrine industrielle ne peut fonctionner avec une administration exsangue

L’affaire appelle donc davantage qu’un règlement ponctuel des salaires. Verser deux mois d’arriérés sans réparer le circuit financier reviendrait seulement à repousser la prochaine crise. Les autorités financières doivent clarifier définitivement le mécanisme de reversement des 20 %, sécuriser sa périodicité et permettre à l’Autorité administrative de disposer d’une visibilité minimale sur ses ressources.

Surtout, l’État devrait communiquer sur le montant effectivement collecté, celui qui devait revenir à l’Autorité administrative, les sommes déjà reversées et le reliquat éventuel. Sans ces données, impossible de déterminer l’ampleur réelle du problème et d’identifier précisément son origine.

Car derrière cette crise se trouve finalement une question plus large de gouvernance publique. Le Gabon veut une administration performante, des entreprises compétitives, davantage d’investissements et une mobilisation accrue des recettes. Mais aucune de ces ambitions ne peut prospérer durablement lorsque les mécanismes financiers institués par l’État lui-même cessent de fonctionner normalement.

À Nkok, le problème n’est donc plus seulement de savoir quand les agents seront payés. Il est de comprendre comment l’une des vitrines industrielles du Gabon a pu se retrouver menacée de paralysie alors même que l’activité dont elle assure l’encadrement génère des recettes. Si les 20 % sont effectivement dus, une question très simple attend désormais une réponse tout aussi précise : qui retient l’argent, pour quelle raison et jusqu’à quand ?