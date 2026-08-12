Gamba : renforcement des capacités logistique des services de la pêche

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En tournée dans le sud du pays, le ministre de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue Aimé Martial Massamba a entamé ce lundi 10 août 2026 une mission d’évaluation dans l’Ogooué-Maritime et la Nyanga. Première étape marquante : la dotation de moyens matériels et roulants à la Brigade des pêches de Gamba.

Baignée par la lagune Ndogo, la Nyanga et l’océan Atlantique, la cité de Gamba occupe une place stratégique dans le dispositif halieutique national. Pour renforcer l’efficacité des contrôles et la surveillance des eaux locales, le membre du gouvernement, Aimé Martial Massamba, y a remis officiellement un véhicule de service tout-terrain, des équipements informatiques ainsi que du matériel d’entretien.

Structurer la filière et sortir de l’informel

Au-delà de cette remise d’équipements, le ministre a profité de l’occasion pour lancer un appel direct aux acteurs économiques de la région. Il a vivement encouragé les pêcheurs locaux à sortir de la précariété en se regroupant en coopératives.

« Le temps de l’informel doit céder la place à une activité structurée et créatrice de valeur durable », a martelé Aimé Martial Massamba. « La structuration en coopératives constitue le moyen le plus efficace d’unir vos forces et de moderniser vos équipements. Elle vous ouvre directement l’accès aux mécanismes de soutien financier de l’État, notamment via la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon. », a-t-il indiqué.

Modernisation des infrastructures locales

Cette rencontre a également permis de faire le point sur les chantiers à venir. Les locaux de la Brigade des pêches de Gamba feront très prochainement l’objet d’une réhabilitation intégrale afin d’offrir aux agents un cadre de travail moderne, sécurisé et autonome.

En outre, le ministre a annoncé le lancement imminent des travaux de construction de points de débarquement aménagés à Gamba et à Mayonami. Dotées d’unités de production de glace et de systèmes de conservation, ces infrastructures viseront à réduire les pertes après capture et à mieux valoriser les produits de la pêche.

La tournée ministérielle se poursuit désormais dans la province de la Nyanga. Des étapes sont notamment prévues à Tchibanga et à Mayumba pour faire un état des lieux complet des installations territoriales et poursuivre le renforcement de l’économie bleue gabonaise.