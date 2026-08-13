Lastoursville : une fillette de 8 ans perd la vie dans un accident de bus

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La route a une nouvelle fois endeuillé des familles gabonaises. Le vendredi 07 août dernier, un grave accident de la circulation s’est produit à 15 kilomètres de Lastoursville, le chef-lieu du département de Mulundu. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, le bilan provisoire établi par les Officiers de police judiciaire (OPJ) fait état d’un décès et de plusieurs blessés.

Le véhicule impliqué, un bus de transport interurbain de marque Toyota de type Coaster, effectuait le trajet entre Libreville et Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Alors qu’il achevait une bonne partie de son parcours, le chauffeur a soudainement perdu le contrôle de son engin.

Le bus s’est alors couché sur le flanc sur la chaussée, entre les villages Mikouyi et Boudji. La violence du choc a projeté les passagers à l’intérieur de l’habitacle, entraînant de graves traumatismes chez nombre d’entre eux. Parmi les victimes, le sort s’est acharné sur la jeune Josepha Ségolène Ambouda Mpolo. Âgée de seulement 8 ans, la fillette, qui voyageait pour aller passer ses vacances, n’a pas survécu à la collision et a péri sur-le-champ.

Prise en charge des blessés et intervention des secours

L’alerte a rapidement été donnée par les riverains et les témoins de la scène, permettant une mobilisation immédiate des secours sur les lieux du drame. Les blessés ont été promptement évacués vers les structures sanitaires de la zone, notamment vers Wongo, afin de recevoir des soins d’urgence.

Parmi les victimes les plus sévèrement touchées figure le capitaine Gaëtan Atome Be, un agent de la sécurité pénitentiaire affecté à la prison de Koula-Moutou. Selon L’Union, son pronostic vital resterait engagé au regard de la gravité de ses blessures. Une enquête judiciaire a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer avec précision les circonstances exactes et les causes de ce tragique accident.