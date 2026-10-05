Mairie de Libreville : les agents sommés de mettre fin au gaspillage d’électricité

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La Mairie de Libreville veut mettre fin aux consommations électriques jugées excessives dans ses locaux. Dans une note publiée ce lundi 5 octobre 2026, le Secrétaire général, Jean De Dieu Robert Mindoume Mba, appelle les directeurs généraux et responsables de services à renforcer la vigilance afin de réduire le gaspillage d’énergie au sein de l’administration municipale. Une mesure qui intervient alors que la commune entend responsabiliser ses agents sur l’usage de l’électricité.

Désormais les agents municipaux devront systématiquement éteindre les lumières, les climatiseurs, les ordinateurs et autres appareils électriques à la fin de chaque journée de travail. En effet, la mairie demande aux responsables de services de veiller à l’application effective de cette disposition dans l’ensemble des bureaux, salles et espaces placés sous leur autorité. Par ailleurs, ils sont invités à sensibiliser leurs collaborateurs afin que ces gestes deviennent une pratique quotidienne et non une recommandation ponctuelle. La municipalité insiste notamment sur le respect strict de cette instruction, sans dérogation.

Une démarche placée sous le signe de la responsabilité collective

Pour justifier cette décision, la mairie évoque à la fois le contexte économique et les enjeux environnementaux actuels. Selon le document, la rationalisation et la maîtrise de la consommation énergétique constituent une obligation collective. Dès lors, l’administration municipale entend agir sur les comportements individuels afin de limiter les dépenses liées à l’électricité, tout en encourageant une utilisation plus responsable des ressources. Cette orientation concerne les différentes entités relevant de la commune et place les responsables hiérarchiques au premier plan du dispositif.

Au-delà de l’extinction des appareils en fin de journée, cette mesure traduit donc la volonté de la Mairie de Libreville d’instaurer plus de discipline dans la gestion de ses ressources. En effet, le gaspillage énergétique dans les bâtiments administratifs peut alourdir les charges de fonctionnement lorsque les équipements restent inutilement en marche. La mairie demande par conséquent aux responsables de s’assurer que les consignes sont effectivement respectées par leurs équipes. La note, adressée aux directeurs généraux et responsables des services rattachés, rappelle que la maîtrise de l’électricité relève de la responsabilité de tous. Elle prend effet dans les services municipaux à compter de sa diffusion.