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Mouila : un budget 2026 de 1,49 milliard FCFA adopté, mais les comptes 2025 rejetés

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 avril 2026 à 12h31min
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Une vue du conseil municipal de Mouila © D.R.
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Réunis les 15 et 16 avril 2026, les conseillers municipaux de Mouila ont adopté un budget primitif de 1.496.494.561 FCFA pour l’exercice 2026. Si ce vote traduit une volonté de renforcer les investissements locaux, le rejet simultané des comptes de l’année 2025 met en lumière des fragilités persistantes dans la gestion municipale.

Dans un contexte où les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques, la commune de Mouila, chef-lieu de la Ngounié, a franchi une étape importante avec l’adoption de son budget 2026. Mais derrière cette dynamique budgétaire, des signaux d’alerte subsistent quant à la gouvernance financière de la municipalité.

Un budget en hausse pour soutenir les investissements locaux

Adopté à main levée par 26 voix contre 6 sous la présidence du maire Fidèle Bouka, le budget primitif 2026 s’élève à près de 1,5 milliard de FCFA. Présenté en équilibre en recettes et en dépenses, il marque une progression par rapport à l’exercice précédent, traduisant une ambition accrue en matière de développement local.

Selon l’exécutif municipal, ce budget doit permettre de financer plusieurs priorités structurantes, notamment la réhabilitation des voies de communication, l’électrification, l’adduction en eau potable ainsi que la gestion du foncier. Autant de chantiers jugés essentiels pour améliorer le cadre de vie des populations et stimuler l’activité économique locale.

Des comptes 2025 rejetés, symptôme d’une gouvernance perfectible

Cependant, cette ambition budgétaire contraste avec les difficultés observées dans la gestion de l’exercice précédent. Avant l’adoption du budget, les conseillers municipaux ont rejeté le compte administratif et le compte de gestion 2025, invoquant des irrégularités de fond et de forme.

Conformément aux dispositions de la loi organique sur la décentralisation et du règlement général sur la comptabilité publique, ces documents ont été renvoyés à une session ultérieure prévue le 15 juin 2026. Ce rejet traduit une exigence accrue de transparence, mais révèle également des lacunes dans la gestion financière de la commune.

Des attentes sociales fortes et des défis à relever

Les débats ont par ailleurs mis en exergue plusieurs insuffisances, notamment en matière de formation des jeunes aux activités génératrices de revenus (AGR), ainsi que dans la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Des préoccupations qui reflètent les attentes croissantes des populations envers leurs élus locaux.

Présent à l’ouverture des travaux, le gouverneur de la Ngounié, Francis Oyinamono, a rappelé l’importance de la décentralisation dans la stratégie nationale de développement. Il a ainsi invité les conseillers municipaux à faire preuve « d’inventivité et de créativité » pour apporter des réponses concrètes aux besoins des citoyens.

Au-delà des chiffres, la commune de Mouila se trouve donc à un moment charnière. Entre volonté d’investissement et impératif de rigueur budgétaire, la crédibilité de l’action municipale dépendra désormais de sa capacité à concilier ambition de développement et exigence de bonne gouvernance.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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