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Port-Gentil : un budget record de 24 milliards de FCFA pour transformer la cité pétrolière

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 avril 2026 à 9h51min
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Une vue de la session du Conseil municipal présidé par le maire de Port-Gentil Pascal Houangni Ambouroue © D.R.
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La commune de Port-Gentil est sur le point de franchir un cap historique. Sous l’impulsion du Maire central, Pascal Houangni Ambouroue, les conseillers municipaux ont validé, ce mardi 14 avril 2026 en commissions techniques, un budget primitif ambitieux s’élevant à près de 24 milliards de Francs CFA pour l’exercice à venir.

Arrêtée précisément à 23 988 836 000 Francs CFA, cette enveloppe record témoigne d’une volonté de rupture avec la gestion passée. Si ce montant doit encore être entériné lors de la session ordinaire du 18 avril, il marque déjà une progression significative, alignant la capitale économique sur les priorités du Plan national de croissance et de développement (Pncd) insufflé par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguéma.

Un équilibre entre fonctionnement et investissement

La structuration de ce budget révèle une stratégie claire : conjuguer continuité administrative et modernisation urbaine. Ainsi, 60 % des ressources seront allouées au fonctionnement des services municipaux, tandis que 40 % seront directement injectés dans les investissements. Ce ratio ambitieux pour le volet investissement vise à financer des projets structurants capables de transformer durablement le cadre de vie des portgentillais.

L’accent mis sur l’innovation sociale

Au-delà du béton et des infrastructures, l’exécutif municipal place l’humain au centre de son action. Le projet de budget prévoit des mesures concrètes pour lutter contre la précarité, notamment la création d’une banque alimentaire municipale et le lancement de mécanismes de soutien à l’emploi et à l’entrepreneuriat local. Ces initiatives visent à offrir un filet de sécurité aux populations les plus fragiles face aux défis économiques actuels.

Conscient de l’ampleur des moyens mobilisés, Pascal Houangni Ambouroue a appelé les élus à une « responsabilité accrue » et à une gestion rigoureuse des deniers publics. L’unanimité obtenue en commissions techniques laisse présager une adoption sereine en séance plénière. Pour Port-Gentil, l’enjeu est désormais de transformer cet essai financier en bénéfices tangibles pour ses citoyens, consolidant ainsi son statut de moteur économique du Gabon.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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