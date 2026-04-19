Gabon : Bertony Otoro en première ligne contre l’antibiorésistance 

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Présent à Nairobi du 13 au 15 avril 2026, le Dr Bertony Otoro, président de l’Ordre des médecins vétérinaires du Gabon, a participé à un atelier régional de l’OMSA consacré à la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Une mobilisation qui traduit l’engagement du Gabon face à un défi majeur de santé publique, entre sécurité alimentaire, santé animale et préservation des traitements.

La lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) s’impose aujourd’hui comme l’un des enjeux sanitaires les plus critiques à l’échelle mondiale. C’est dans ce contexte que le Dr Bertony Otoro, président de l’Ordre des médecins vétérinaires du Gabon, a pris part à un atelier régional organisé à Nairobi, au Kenya, du 13 au 15 avril 2026, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).

Cette rencontre de haut niveau visait à promouvoir l’application des normes internationales en matière d’usage des antimicrobiens dans la pratique vétérinaire. Un enjeu stratégique, alors que l’utilisation non maîtrisée des antibiotiques, tant chez l’homme que chez l’animal, contribue à l’émergence de résistances qui fragilisent l’efficacité des traitements.

Une menace globale aux implications locales

Selon les experts réunis à Nairobi, l’antibiorésistance constitue une menace silencieuse mais croissante. Elle compromet non seulement la santé animale, mais aussi la sécurité sanitaire des aliments et, par ricochet, la santé humaine. « L’utilisation raisonnée des antimicrobiens est aujourd’hui un impératif absolu », souligne-t-on dans les cercles spécialisés.

Dans ce cadre, la médecine vétérinaire joue un rôle déterminant. En encadrant les prescriptions et en sensibilisant les éleveurs, les praticiens peuvent contribuer à limiter les usages abusifs et préserver l’efficacité des traitements. Pour le Gabon, où le secteur de l’élevage reste en structuration, cette problématique prend une dimension stratégique, notamment en matière de souveraineté alimentaire.

L’Ordre des vétérinaires en première ligne

À travers la participation du Dr Bertony Otoro, le Gabon affiche sa volonté de s’inscrire dans les standards internationaux. « Il s’agit d’une responsabilité honorifique, mais surtout d’une mission », a-t-il rappelé, mettant en avant l’engagement de l’Ordre à accompagner les vétérinaires dans l’évolution de leurs pratiques.

Concrètement, l’Ordre des médecins vétérinaires du Gabon entend renforcer la formation continue des praticiens, promouvoir des protocoles de prescription plus rigoureux et sensibiliser les acteurs de la chaîne de production animale. Des actions qui devraient, à terme, contribuer à une meilleure régulation de l’usage des antimicrobiens sur le territoire national.

Vers une approche intégrée “One Health”

Au-delà du cadre strictement vétérinaire, la lutte contre la RAM s’inscrit dans une approche globale dite “One Health”, qui relie santé humaine, santé animale et environnement. Cette vision intégrée suppose une coordination renforcée entre les autorités sanitaires, les professionnels de santé et les acteurs agricoles.

Dans cette dynamique, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural apparaît comme un acteur clé pour impulser des politiques publiques adaptées. L’enjeu est clair : préserver l’efficacité des antimicrobiens pour les générations futures tout en garantissant une production alimentaire sûre et durable.

À l’heure où la communauté internationale multiplie les alertes sur les risques liés à l’antibiorésistance, la mobilisation du Gabon à travers ses experts constitue un signal encourageant. Reste désormais à traduire cet engagement en actions concrètes et mesurables sur le terrain.