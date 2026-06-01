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Centrale d’achat : le prix de la bouteille d’huile à 890 Fcfa salué par les populations

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 20h57min
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Le 6ème arrondissement de Libreville a accueilli, le week-end écoulé, une nouvelle étape de la Centrale d’achat du Gabon. Cette opération a connu une forte mobilisation des populations venues s’approvisionner en produits de première nécessité à des prix réduits. Parmi les éléments qui ont particulièrement retenu l’attention, figure la baisse du prix de la bouteille d’huile désormais vendue à 890 Fcfa contre 990 Fcfa lors de la précédente édition. Une réduction qui a été perçue comme un véritable soulagement par de nombreux ménages confrontés à la hausse persistante du coût de la vie.

Sur place, plusieurs habitants ont salué cette diminution qu’ils considèrent comme un signal encourageant de la prise en compte de leurs difficultés quotidiennes. Depuis plusieurs mois, la question de la vie chère reste au centre des préoccupations des gabonais, notamment dans les grandes villes où les dépenses alimentaires pèsent lourdement sur les budgets familiaux. À travers cette initiative, les autorités entendent permettre aux populations d’accéder à des produits essentiels à des prix préférentiels. 

Les consommateurs rencontrés sur le site ont notamment apprécié la disponibilité des produits, les tarifs pratiqués ainsi que l’organisation générale du Méga Marché. Pour beaucoup, cette politique de proximité contribue à redonner un peu de pouvoir d’achat aux familles les plus modestes.

Une initiative largement saluée sur les réseaux sociaux

Au-delà du terrain, cette opération a également suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont salué une initiative qu’ils jugent concrète et utile dans le contexte économique actuel. « Vraiment ces initiatives-là, c’est ce qu’on veut voir ! Les prix accessibles, les produits de qualité, c’est pour tout le monde », a commenté un internaute après l’événement. D’autres ont appelé à multiplier ce type d’actions afin que davantage de quartiers puissent bénéficier de ces offres à prix réduits. Cette adhésion populaire témoigne de l’attente des populations face aux mesures destinées à lutter contre la vie chère.

Portée par la volonté du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, la Centrale d’achat du Gabon s’inscrit dans une stratégie visant à préserver le pouvoir d’achat des ménages, particulièrement celui des couches les plus vulnérables. Après une première édition organisée au stade d’Angondjé, l’opération a été délocalisée à Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement afin de rapprocher davantage les produits des consommateurs. À travers cette démarche, le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour répondre aux attentes sociales tout en maintenant un accès plus équitable aux produits de grande consommation.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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