Mairie de Libreville : le FDS dénonce une gouvernance sous tension et appelle à plus de lisibilité politique

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Dans une déclaration publiée sur Facebook, Deidre Nehemy Moukandza, vice-président du Front démocratique socialiste (FDS), critique le fonctionnement actuel de la mairie centrale de Libreville. Le parti d’opposition dénonce des tensions internes et une gouvernance jugée peu lisible, malgré la continuité politique issue des élections municipales de 2025.

Au Gabon, la gouvernance municipale de Libreville fait de nouveau l’objet de critiques publiques. Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, le Front démocratique socialiste (FDS) a exprimé ses préoccupations quant au fonctionnement de la mairie centrale, quelques mois seulement après les élections locales de 2025.

Signée par Deidre Nehemy Moukandza, vice-président chargé de la coordination politique, de la planification stratégique et du suivi des organes du parti, cette prise de position s’inscrit dans un contexte marqué par des tensions internes au sein du conseil municipal. Le FDS y voit la confirmation d’un système politique qui peine à se renouveler.

Une continuité politique remise en cause

Revenant sur les dernières élections municipales, le responsable du FDS rappelle que son parti avait fait le choix de présenter un candidat avec « un projet structuré et un budget détaillé », dans l’objectif de « rendre plus lisible l’offre politique pour les électeurs de Libreville ». Une démarche qui, selon lui, visait à rompre avec les pratiques traditionnelles de gestion politique.

Cependant, les résultats du scrutin ont consacré une forme de continuité. « Si les résultats ont confirmé la continuité des pratiques politiques anciennes », indique la déclaration, le fonctionnement actuel de l’exécutif municipal suscite désormais des interrogations, y compris au sein même de la majorité.

Des tensions au cœur du conseil municipal

Le FDS souligne en effet que « la gouvernance municipale fait, aujourd’hui, l’objet de critiques des conseillers qui ont eux-mêmes élu le maire central ». Une situation qui met en lumière des dissensions internes et des difficultés de coordination dans la gestion des affaires de la capitale.

Ces tensions traduisent, selon le parti, des fragilités structurelles dans le fonctionnement de l’institution municipale. Entre attentes des populations, contraintes budgétaires et rivalités politiques, la mairie de Libreville apparaît confrontée à des défis multiples qui impactent sa capacité d’action.

Un appel à une gouvernance plus lisible

Au-delà de la critique, le FDS plaide pour une transformation des pratiques politiques locales. L’enjeu, selon Deidre Nehemy Moukandza, est de restaurer la confiance des citoyens à travers une gouvernance plus transparente, structurée et orientée vers les résultats.

Dans un contexte de recomposition politique au Gabon, cette sortie du FDS s’inscrit également dans une stratégie d’occupation de l’espace public, visant à repositionner le parti comme une alternative crédible. Elle relance surtout le débat sur la qualité de la gouvernance locale, à l’heure où les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle central dans le développement du pays.

Reste à savoir si ces critiques trouveront un écho au sein de l’exécutif municipal, ou si elles viendront alimenter un climat politique déjà marqué par des tensions persistantes.