Mouila : six enfants périssent dans un incendie meurtrier à Didjanu

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La consternation et l’effroi règnent à Mouila. Dans son édition de ce mardi 18 août 2026, le quotidien L’Union relate le drame épouvantable qui s’est produit dans la nuit du 14 au 15 août au quartier Didjanu, situé dans le deuxième arrondissement de la commune. Un incendie d’une violence inouïe s’est déclenché dans des habitations précaires, coûtant la vie à six jeunes enfants, calcinés par les flammes.

Selon les témoignages recueillis sur place par notre confrère, le sinistre se serait déclaré dans l’une de deux habitations mitoyennes construites en matériaux périssables. Dans la première concession, un bâtiment de trois chambres, dormaient quatre enfants. La seconde, une modeste cabane, en abritait trois autres. Les sept bambins se trouvaient sous la responsabilité de deux jeunes mères célibataires âgées de 24 ans, Romance et Jacqueline Mboumba, confrontées au quotidien à un dénuement extrême, privées d’eau courante et d’électricité.

D’après les récits rapportés par le journal, Jacqueline Mboumba avait quitté le domicile quelques instants pour aller acheter une bougie chez une sœur. C’est durant cette courte absence que le feu s’est déclaré, très vraisemblablement à partir d’une bougie restée allumée chez Romance. En l’espace de quelques minutes seulement, le brasier a ravagé les deux frêles constructions.

Un seul rescapé et des familles brisées

Dans ce cauchemar, un élan de bravoure a tout de même permis d’éviter un bilan encore plus lourd : un voisin courageux est parvenu à s’introduire dans le brasier pour extirper un enfant vivant. Malheureusement, les six autres occupants n’ont eu aucune chance face à la rapidité de la propagation des flammes.

Parmi les victimes dénombrées du côté de Jacqueline Mboumba figurent le jeune Bertin Tonda Moudjiki (8 ans), G. Elie Eyi Mvé (6 ans) et la toute petite Princesse Norli Eyang Mvé, âgée d’à peine 18 mois. Les identités des enfants de Romance n’avaient pas encore été communiquées au moment de la rédaction de l’article.

L’incompréhension et la colère de la population

Ce drame effroyable remet en lumière une tragique défaillance locale : l’absence totale de caserne de sapeurs-pompiers opérationnelle à Mouila. Comme le souligne L’Union, les travaux de construction de la station locale sont à l’arrêt depuis près de deux ans, abandonnant les habitants à leur propre sort face au danger du feu. A

lors qu’une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette catastrophe, la population réclame désormais des réponses et des infrastructures de secours adéquates.