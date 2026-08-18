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OIT : 6,1% des emplois de jeunes menacés par l’IA 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 18 août 2026 à 12h04min
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Les évolutions technologiques rapides transforment en profondeur l’accès au marché du travail pour les nouvelles générations. D’après le rapport Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2026: retours vers le futur de l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’essor de l’intelligence artificielle redistribue brutalement les cartes de l’emploi juvénile à l’échelle mondiale.

Le document révèle ainsi que 6,1 % des postes occupés par les 15-29 ans se trouvent fortement exposés aux mutations induites par l’IA. Cette vulnérabilité touche en priorité les emplois de qualification intermédiaire, tels que les fonctions de bureau et administratives, en net recul depuis 2023. En contrepartie, la demande s’accélère dans les professions scientifiques, médicales et d’ingénierie, exigeant un alignement rapide des compétences.

Des investissements urgents pour sécuriser les trajectoires professionnelles 

Face à ce constat, Sukti Dasgupta, Directrice du Département de l’emploi à l’OIT, invite à la vigilance. « Si son impact direct sur l’emploi reste encore incertain, nous ne devons ni faire preuve de complaisance ni sous-estimer les risques. Le progrès technologique, y compris l’IA, doit être au service des jeunes, et non jouer contre eux » Elle préconise un renforcement massif de la formation continue et des protections sociales. Pour garantir des parcours stables, l’OIT formule plusieurs recommandations stratégiques.

L’organisation préconise une gouvernance de l’IA centrée sur l’humain, un investissement soutenu dans l’éducation et l’apprentissage, ainsi qu’un ciblage particulier vers les jeunes femmes. Il s’agit également d’élargir la protection sociale des plus vulnérables et de soutenir des politiques macroéconomiques créatrices d’emplois décents. L’objectif ultime dépasse la simple création de postes, il s’agit d’offrir à la jeunesse la sécurité, la dignité et des perspectives durables.

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