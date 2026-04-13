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Mouila : le corps d’une septuagénaire «égaré» par Casep-Ga et retrouvé dans la Nyanga

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 9h35min
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Une vue du pont de la Ngounié à Mouila © D.R.
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L’incompréhension et la colère règnent au sein de la famille de Thérèse Nombi Madibila. Selon des informations relayées par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), le corps de cette septuagénaire, initialement déposé à la maison de pompe funèbre Casep-Ga de Mouila, a été retrouvé par erreur dans un village près de Moabi, dans la province de la Nyanga.

L’affaire, qui met en cause la gestion de la Compagnie africaine de sépultures du Gabon (Casepga), a éclaté lorsque les proches de la défunte se sont présentés à l’établissement pour organiser les obsèques. La dépouille, admise le 26 mars dernier, restait introuvable. Après des recherches, le corps a finalement été localisé dans le département de la Douigny, manifestement livré à une autre famille par méprise.

Un choc immense pour les proches

Pour la famille Madibila, le préjudice moral est incommensurable. L’organisation des funérailles, moment de recueillement sacré, s’est transformée en un véritable imbroglio administratif et humain.

« Nous sommes choqués par cette situation. Nous avions tout préparé pour offrir des obsèques dignes à notre mère, mais cette erreur a bouleversé toute l’organisation », a confié un membre de la famille à l’AGP, exigeant que toute la lumière soit faite sur ce dysfonctionnement grave.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que la Casepga est pointée du doigt. Des témoignages concordants rappellent des incidents similaires survenus par le passé, notamment en juillet 2021. Face à ce qu’elle considère comme une négligence inacceptable, la famille de Thérèse Nombi Madibila envisage d’engager des poursuites judiciaires. Elle sollicite désormais un permis d’exhumation pour récupérer la dépouille et la ramener à Mouila.

De leur côté, les responsables de la morgue ont annoncé un déplacement ce lundi dans la province de la Nyanga. Cette mission vise à clarifier les circonstances de cette inversion de corps et à proposer des solutions pour apaiser la douleur d’une famille doublement endeuillée par la perte d’un être cher et le manque de professionnalisme des services funéraires.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 9h35min
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