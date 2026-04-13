Gabon : primes impayées à l’UOB, la tutelle et les syndicats en discussion  

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Face à la montée des tensions liées aux primes impayées à l’Université Omar Bongo (UOB), le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Charles Edgar Mombo, a reçu en urgence ce vendredi 10 avril 2026 les principaux responsables syndicaux. Cette rencontre fait suite à la convocation d’une assemblée générale conjointe des syndicats, sur fond de rumeurs accusant les services de la solde de bloquer les paiements des vacations. Une situation qui a suscité incompréhension et colère au sein des personnels.

D’entrée de jeu, le membre du gouvernement a tenu à rassurer ses interlocuteurs. « Je comprends leur impatience », a-t-il reconnu, tout en précisant que le ministère du Budget est « à pied d’œuvre » pour faire avancer le dossier. Par ailleurs, le Pr. Charles Edgar Mombo a révélé que plusieurs établissements d’enseignement supérieur n’ont pas encore transmis leurs dossiers au Budget, invitant les retardataires à s’exécuter afin d’accélérer le processus. S’agissant des vacations, le ministre a été clair « leur paiement interviendra uniquement après la finalisation de l’audit en cours, conformément à une décision des plus hautes autorités visant à instaurer plus de rigueur dans la gestion » a t-il indiqué.

Des syndicats entre compréhension et pression de la base

Du côté des partenaires sociaux, les explications fournies ont été jugées globalement satisfaisantes, même si la prudence reste de mise. En effet, les représentants du Syndicat National des Enseignants-Chercheurs (SNEC), du syndicat Atos, de la Force de réflexion et d’actions pour l’enseignement supérieur (FRAPES) ont reconnu avoir obtenu des éclairages supplémentaires sur un dossier devenu sensible. Toutefois, ces derniers ont tenu à rappeler que leur marge de manœuvre reste limitée face à une base de plus en plus impatiente, notamment les personnels administratifs et ATOS qui attendent le paiement de leur prime trimestrielle depuis le 15 mars 2026.

Malgré les assurances de la tutelle, les syndicats ont décidé de maintenir l’assemblée générale prévue ce lundi 13 avril 2026. Celle-ci devra permettre de restituer à la base l’ensemble des éléments communiqués par le ministre et son équipe. Dans un souci de transparence, le ministre de tutelle a d’ailleurs accepté d’y dépêcher son conseiller financier, une démarche saluée par les responsables syndicaux. Reste à savoir si ces nouvelles explications suffiront à calmer les tensions ou si la base optera pour un mouvement d’humeur, dans un climat où la confiance reste encore fragile.