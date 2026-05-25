Pollution sonore : jusqu’à 85 décibels autorisés en milieu professionnel

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Le nouveau Code de la santé publique, publié le 15 avril au Journal officiel Gabonais, fixe désormais un cadre plus précis en matière de lutte contre les nuisances sonores en milieu professionnel. Désormais, la musique est permise sous un volume qui ne devrait plus dépasser 85 décibels. Une disposition qui vise à mieux protéger la santé des travailleurs face aux risques liés à une exposition prolongée au bruit.

C’est une mesure prise par le chapitre IV « De l’hygiène publique et de l’assainissement », en sa section 8 consacrée à la lutte anti -pollution. « Pour la pollution sonore en milieu de travail, le seuil de tolérance à respecter est de 85 décibels maximum pendant 8 heures » lit-on à l’article 593 du Code de la Santé. Au-delà de cette limite, les employeurs sont appelés à mettre en place des mesures de prévention afin de réduire les risques de troubles auditifs, de fatigue ou encore de stress chronique chez les salariés.

Des exigences renforcées pour une meilleure journée de travail

Le texte insiste également sur les normes de construction des bâtiments destinés à accueillir des activités professionnelles ou du public. Il prévoit à cet effet que « l’épaisseur du plancher et des murs des bâtiments doit permettre une isolation suffisante face aux bruits aériens et de circulation routière ». À travers cette réglementation, les autorités entendent renforcer les conditions d’hygiène et de sécurité dans les espaces de travail. La pollution sonore est aujourd’hui reconnue comme un facteur pouvant avoir des conséquences importantes sur la santé physique et mentale des populations.

Ce qui se veut d’autant plus normal car les espaces de divertissements à savoir les bars et bistrots, sans omettre les discothèques de rue pullulent la ville à tout moment de la journée et même de la nuit. Toutes choses qui impacte la productivité des employés. Avec ces nouvelles dispositions, le gouvernement affiche sa volonté de mieux encadrer les sources de nuisance sonore et de promouvoir un environnement professionnel plus sain.