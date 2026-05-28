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Gabon : le gouvernement relance la formation aux métiers de souveraineté

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 12h58min
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Centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel (CIMFEP) de Mvengue © D.R.
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, relance le Centre de formation continue et des écoles rattachées (CFCER) afin de renforcer l’employabilité des Gabonais et accélérer la gabonisation de plusieurs secteurs d’activité. Accessible aux populations vulnérables, ce programme propose des formations qualifiantes de trois mois destinées à favoriser l’insertion professionnelle et la réinsertion sociale.

Face à la montée du chômage et aux difficultés d’accès à la formation professionnelle pour une partie de la population, les autorités gabonaises veulent repositionner les métiers techniques et de souveraineté au cœur de leur politique sociale et économique.

C’est dans cette dynamique que le Centre de formation continue et des écoles rattachées (CFCER) a officiellement relancé ses inscriptions ce mercredi sur l’ensemble du territoire national. Le projet, porté par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vise à offrir des formations courtes et qualifiantes permettant aux bénéficiaires d’acquérir des compétences pratiques en seulement trois mois afin d’intégrer plus rapidement le marché du travail.

Une formation tournée vers l’insertion sociale

Selon les promoteurs du programme, cette initiative cible prioritairement les couches sociales les plus fragiles. Sont notamment concernés les personnes analphabètes, les personnes vivant avec un handicap, les filles mères célibataires, les veuves, les orphelins, les détenus ou anciens détenus ainsi que les personnes exerçant déjà un métier sans qualification reconnue.

L’objectif affiché est double : renforcer la souveraineté nationale à travers la gabonisation de certains secteurs et favoriser la réinsertion sociale des populations vulnérables. Pour les autorités, cette politique de formation constitue également un levier de lutte contre l’exclusion économique et la précarité.

Des places limitées pour les candidats

Pour s’inscrire, les candidats doivent fournir une pièce d’identité, un acte de naissance légalisé, quatre photos d’identité et s’acquitter de frais d’inscription fixés à 30 000 FCFA.

Les responsables du programme précisent toutefois que les places disponibles restent limitées. À travers cette relance, le gouvernement espère contribuer à la création d’une main-d’œuvre davantage qualifiée capable de participer activement au développement économique du Gabon.

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