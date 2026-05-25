Festival de Cannes 2026 : la productrice et réalisatrice gabonaise Samantha Biffot remporte la Caméra d’or

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Le septième art africain vient d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire contemporaine sur la Croisette. La productrice et réalisatrice gabonaise, Samantha Biffot, a brillamment remporté la prestigieuse Caméra d’or lors de la 79e édition du Festival de Cannes. Une consécration historique obtenue grâce à sa coproduction du long-métrage Ben’lmana, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Sélectionné dans la catégorie « Un Certain Regard », ce film magistral est réalisé par la cinéaste rwandaise Marie-Clémentine Dusabejambo. Fruit d’une collaboration bilatérale ambitieuse entre le Rwanda et le Gabon, l’œuvre a littéralement subjugué le jury. Qu’est-ce qui a fait la différence ? La singularité profonde de son récit, alliée à une mise en scène d’une puissance rare.

Sur le tapis rouge, la complicité entre les deux femmes était palpable. Samantha Biffot et Marie-Clémentine Dusabejambo ont porté ensemble ce projet jusqu’au firmament du cinéma mondial, prouvant que les synergies culturelles africaines ont le pouvoir de séduire au-delà des frontières du continent.

Un plébiscite international incontestable

Le triomphe de Ben’lmana ne s’est d’ailleurs pas arrêté à la seule Caméra d’or. Preuve de l’immense ferveur qu’il a suscitée, le long-métrage a également raflé le Prix de la critique internationale (FIPRESCI). Ce doublé retentissant vient confirmer l’enthousiasme unanime des professionnels du cinéma et des critiques les plus exigeants réunis cette année à Cannes. Les festivaliers ont salué une œuvre à la fois intime et universelle, qui fera date.

Le Gabon sur le toit du monde cinématographique

« Cette double distinction consacre non seulement le travail acharné de l’équipe artistique, mais met également en lumière la montée en puissance du cinéma gabonais sur la scène internationale », souligne l’AGP.

Porté par des figures audacieuses et inspirantes comme Samantha Biffot, le Gabon démontre qu’il faut désormais compter avec son génie créatif. En structurant des coproductions internationales d’envergure, la réalisatrice et productrice gabonaise ouvre grand la voie à toute une nouvelle génération de cinéastes africains. Cannes 2026 restera sans doute le déclic d’une ère nouvelle pour l’industrie cinématographique du pays.