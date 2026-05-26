Communication : Harold Leckat distingué parmi les figures des relations publiques au Gabon

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Le fondateur de GLOBAL MEDIA TIME et directeur de publication de Gabon Media Time, Harold Leckat Igassela, figure dans le Top 10 des hommes spécialistes des relations publiques au Gabon publié par Africa PR Week. Une reconnaissance continentale qui met en lumière un profil atypique à la croisée des médias, de la communication stratégique et de l’influence digitale.

Le paysage gabonais de la communication vient de recevoir une nouvelle reconnaissance internationale. À travers son classement des principaux acteurs masculins des relations publiques au Gabon, la plateforme spécialisée Africa PR Week a distingué plusieurs figures du secteur, parmi lesquelles Harold Leckat Igassela, directeur fondateur de GLOBAL MEDIA TIME.

Cette distinction place le patron de Gabon Media Time aux côtés de personnalités reconnues du monde de la communication institutionnelle, bancaire et corporate, notamment Chrismain Babala de Havas Africa Gabon, Ike Ngouoni Aila, ou encore Holden Opolo Mbany de l’ANPI-Gabon.

Une double casquette entre médias et communication stratégique

Ce qui singularise Harold Leckat Igassela dans ce classement, c’est sa double posture. À la fois directeur d’agence de communication et directeur de publication d’un des principaux médias numériques du pays, il évolue sur deux terrains souvent complémentaires mais exigeants : celui de l’information et celui de l’influence stratégique.

Juriste de formation devenu entrepreneur des médias, il a fondé Gabon Media Time en 2016 avant de structurer GLOBAL MEDIA TIME comme une agence de communication numérique et de transformation digitale. Sous son impulsion, le groupe a progressivement développé plusieurs plateformes, dont GMTtv et GMTme, avec une stratégie fortement axée sur les réseaux sociaux et la production de contenus à forte portée digitale.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte où les métiers des relations publiques connaissent une profonde mutation au Gabon, portée par la montée du numérique, des médias en ligne et des enjeux de réputation.

Une reconnaissance du poids croissant du digital

À travers ce Top 10, Africa PR Week souligne l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs capables de conjuguer communication institutionnelle, storytelling digital et influence médiatique.

Pour plusieurs observateurs, la présence de Harold Leckat Igassela dans ce classement traduit également le poids croissant des médias numériques dans les stratégies de communication des entreprises et des institutions au Gabon. Une évolution qui redessine progressivement les équilibres traditionnels du secteur de la communication et des relations publiques.