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Enfant dans la malle arrière : le silence étrange d’Armande Longo, ministre chargée de la protection de l’enfance

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 11h04min
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En miniature Dr. Armande Longo, ministre en charge de la protection de l'enfance © D.R.
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Alors que la population vit une scène des plus stupéfiantes avec l’affaire du petit garçon «endormi» à l’arrière d’un véhicule et filmée par un internaute, le silence du Dr. Armande Longo épouse Moulengui interroge. Ministre chargée des affaires sociales, de la protection de l’enfance et de la femme, son autorité et son action sont attendues avec minutie par la population. 

Il y a quatre jours, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait une dame ouvrant la malle arrière de son véhicule à l’intérieur de laquelle se trouvait un enfant, visiblement recroquevillé. Une scène qui a fait couler encre et salivé sur la toile avant de finir entre les mains de ma Direction générale des recherches (DGR). Les agents avaient été saisis par la tutrice de l’enfant filmée pour motif de diffamation à la suite de la publication de la vidéo sur la toile. 

Les conditions de traitement des enfants en question, le silence de la tutelle

L’auteur de la vidéo a très vite été interpellé par les agents de la DGR qui lui auraient imposé de présenter ses excuses officiellement. Des faits qui ont été rapportés par notre confrère Gabon 24 . Face à cette scène la population, en l’occurrence les internautes remettent en doute l’autorité du ministère de la protection de l’enfance qui jusque-là s’est terré dans le silence. « Vous qui êtes la première autorité du pays en matière de protection de l’enfance, ces explications, comment les percevez-vous ? », interroge Le fils d’Ernest. Hélas !

Pour d’autres, «on attend de voir ce que feront les autorités dans cette affaire. Car c’est lorsqu’on a besoin d’eux qu’il sont les plus silencieux. ». Il faut dire que cette affaire d’enfant «endormi» à l’arrière de la voiture soulève beaucoup d’interrogations et aussi laisse un goût de déception chez la population. Mais ce serait aussi l’occasion pour le ministère des affaires sociales et de la protection de l’enfance de se prononcer sur cette affaire qui remet en question les moyens utilisés dans la garde des tout- petits.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 11h04min
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