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Code de la santé : l’examen prénuptial obligatoire avant de se dire «oui je le veux»

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 11h41min
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Au Gabon, le Code de la santé met un accent particulier sur la prévention et la protection de la santé des populations. Parmi les dispositions prévues, figure l’examen prénuptial obligatoire destiné aux futurs époux avant la célébration du mariage. Une mesure qui vise avant tout à mieux informer les couples sur leur état de santé sexuelle et reproductive.

Selon l’article 718 du Code de la santé, « il est institué un examen prénuptial obligatoire qui vise à promouvoir, préserver ou restaurer la santé sexuelle et de la reproduction des futurs mariés ». À travers cette disposition, les autorités sanitaires entendent renforcer la prévention de certaines maladies transmissibles ou héréditaires pouvant avoir des conséquences sur la vie conjugale et familiale. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ou dire, cet examen médical n’a pas pour objectif d’être un obstacle au mariage mais un pont sûr du bonheur au foyer.

Se marier oui, mais attention à la santé du couple !

Les résultats communiqués uniquement au futurs mariés s’accompagnent de conseils et informations idoines. Pour ceux qui pensent ne pas franchir le cap, la loi est claire. « L’examen prénuptial obligatoire n’a pas vocation à interdire un mariage, mais à informer et conseiller les fiancés sur leur état de santé sexuelle et de la reproduction afin de les aider à s’engager ou à se désengager en toute connaissance de cause », stipule l’article 719 du Code de la santé.  Cette consultation médicale permet ainsi aux futurs conjoints de connaître leur groupe sanguin, leur statut sérologique ou encore d’éventuelles incompatibilités pouvant représenter un risque pour le couple ou les futurs enfants. 

Elle constitue également un cadre d’échange avec les professionnels de santé sur les questions liées à la reproduction, à la prévention des infections sexuellement transmissibles ou encore à la planification familiale. À travers cette mesure, le législateur entend promouvoir des unions fondées sur la transparence et la responsabilité. Une démarche qui s’inscrit dans une politique globale de prévention sanitaire et de protection des familles, alors que les questions de santé en couples restent peu abordées. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 27 mai 2026 à 11h41min
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Blandine Biloghe

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