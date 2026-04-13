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Musique : le mythique orchestre Massako en concert d’hommage à Mackjoss le 17 avril 2026 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 11h18min
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Pochette d'un album de l'orchestre Massako © D.R.
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Le patrimoine musical gabonais s’apprête à vivre un moment d’exception. Le mythique orchestre Massako montera sur la scène de l’Institut français du Gabon (IFG) le 17 avril prochain pour un concert hommage à son illustre fondateur, l’artiste Mackjoss, a rapporté l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

En préparation de cet événement tant attendu, les membres de l’orchestre entament, dès ce 13 avril, une résidence de création au sein de l’IFG. Pour sublimer ce répertoire légendaire, le groupe collabore avec une figure majeure de la scène continentale : le musicien congolais Freddy Massamba.

Membre fondateur des Tambours de Brazza et arrangeur de génie, Massamba apporte une expertise internationale forgée aux côtés de géants tels que Manu Dibango, Salif Keita ou encore Mory Kanté. Cette collaboration vise à revisiter les classiques du Massako tout en leur insufflant une modernité nécessaire à la scène contemporaine.

Transmission et rayonnement international

Le concert du 17 avril ne sera pas qu’une simple rétrospective. Enrichi d’une section de cuivres, il présentera des œuvres retravaillées dans une démarche de transmission intergénérationnelle. L’objectif est clair : permettre aux musiciens actuels de se réapproprier ce patrimoine sonore unique, qui a fait les beaux jours de la musique gabonaise entre 1978 et 1986, époque où la formation de Jean-Christian Mboumba Mackaya (dit Mackjoss) officiait comme orchestre national.

Selon les organisateurs cités par l’AGP, ce projet nourrit également des ambitions mondiales. À l’instar de l’Orchestra Baobab au Sénégal, l’orchestre Massako prépare son retour sur la scène internationale avec, en ligne de mire, une tournée en France et en Europe prévue pour l’horizon 2027.

Ce rendez-vous à l’IFG s’annonce donc comme le premier acte d’une renaissance culturelle, célébrant l’identité gabonaise à travers les accords d’un orchestre qui a su traverser le temps sans perdre de sa superbe. Une soirée qui promet de raviver la flamme de la rumba et de l’afro-beat « made in Gabon ».

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