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Gabon : en 2024, 4,9% de la population n’est pas instruites

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 10h56min
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Marché de la Peyrie © D.R.
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En 2024, le niveau d’instruction de la population gabonaise âgée de 5 ans et plus révèle une progression notable, même si des disparités demeurent. Sur l’ensemble de la population, seulement 4,9% des personnes de 5 ans et plus n’étaient pas instruites. Si cela reste salutaire, des efforts restent encore à faire afin de permettre une scolarisation totale et accessible à toutes les populations. 

Dans le rapport intitulé l’Enquête nationale sur l’emploi et le chômage pour l’année 2024, la majorité de la population a au moins franchi le cap de l’enseignement primaire Avec un taux estimé à 31,8% cumulé à 50,8% de personnes ayant atteint le niveau secondaire, c’est donc un total de plus de 80% de la population qui a reçu une éducation. L’enseignement supérieur, pour sa part, ne concerne que 12,4 % des personnes âgées de 5 ans et plus. Ces chiffres traduisent une base scolaire relativement large, mais aussi un accès encore limité aux études universitaires, qui restent réservées à une minorité. 

Des écarts persistants entre provinces et grandes villes

Les 4,9% de la population non instruite pose la question de la disparité territoriale qui est encore très marquée. En effet, les proportions de personnes non instruites dépassent légèrement 10 % dans les provinces de la Ngounié et de l’Ogooué-Lolo précise le rapport. Chacune ayant respectivement 11,5% et 11,6%. À l’inverse, la ville de Libreville ainsi que les communes d’Owendo et d’Akanda enregistrent les taux les plus élevés de personnes ayant atteint l’enseignement supérieur, avec des proportions comprises entre 18 % et 28 %. 

Cette concentration traduit l’attractivité des grands centres urbains, où les établissements d’enseignement supérieur et les opportunités de formation sont plus accessibles. Au-delà des chiffres c’est plutôt la question de l’adéquation formation emploi qui se pose. Entre la massification de l’accès à l’école et les attentes d’une économie en mutation, l’enjeu n’est plus seulement de scolariser, mais aussi de mieux orienter les parcours vers l’emploi, l’entrepreneuriat et les compétences pratiques.

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