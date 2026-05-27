Sécurité routière : de la nécessité de rénover la Nationale 1 à l’entame des congés scolaires 

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À l’approche des congés scolaires, les routes gabonaises s’apprêtent à connaître une forte affluence. Entre les départs vers l’arrière-pays et les retours vers Libreville, la circulation s’intensifie sur les grands axes, en particulier sur la route nationale 1. Cet itinéraire stratégique, qui relie la capitale à plusieurs localités de l’intérieur du pays, demeure pourtant l’un des tronçons les plus redoutés des usagers.

L’état général et le manque d’aménagement de sécurité alimentent les inquiétudes. Pour les routiers, cette infrastructure est insuffisamment équipée pour faire face au trafic croissant. Sur plusieurs portions, la signalisation reste inexistante, les passages piétons sont absents ou peu visibles, et les panneaux de prévention se font rares. Notamment à partir du PK12. À cela s’ajoutent des points de traversées dangereux, une chaussée parfois dégradée et un éclairage insuffisant.

Une route attendue, mais toujours vulnérable

Ce sont autant de facteurs qui augmentent les risques d’accidents, surtout de nuit ou en période de pluie. Cette situation relance le débat sur l’urgence de rénover la nationale 1 à l’entame des grandes vacances. En effet, il ne s’agit plus seulement d’assurer la fluidité du trafic, mais surtout de garantir la sécurité des personnes qui empruntent quotidiennement cet axe vital. La mise en place d’une signalisation claire, de marquages au sol visibles et de panneaux de limitation de vitesse apparaît comme un minimum.

On le sait pourtant, les congés scolaires constituent souvent une période à haut risque sur les routes, en raison du nombre élevé de déplacements et des comportements parfois imprudents. Pour éviter le pis et enregistrer des cas graves les uns plus que les autres, il faudrait que les autorités compétentes renforcent les contrôles routiers. Mais aussi, qu’ils entament des travaux d’aménagement sur la Nationale 1, qui reste malheureusement la seule porte de sortie et d’entrée terrestre. Car, au-delà du confort de circulation, c’est bien la vie des usagers qui se joue sur cet axe majeur du Gabon.