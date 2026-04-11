Gabon : trois arbitres retenus pour la Coupe du monde 2026

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Le central Pierre Atcho et ses assistants Amos Abeigne et Boris Ditsoga ont été sélectionnés par la FIFA pour officier lors de la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une première dans l’histoire de l’arbitrage gabonais qui consacre la montée en puissance du pays sur la scène internationale.

Le football gabonais vient de franchir un cap symbolique. À travers cette triple sélection, le pays s’invite dans le cercle très restreint des nations représentées au plus haut niveau de l’arbitrage mondial.

Âgé de 32 ans, Pierre Atcho figure parmi les 50 arbitres centraux retenus pour cette compétition planétaire. Arbitre international depuis 2018, il s’est imposé au fil des années comme l’un des visages les plus crédibles de l’arbitrage africain.

Une reconnaissance internationale pour un parcours construit dans la durée

Le parcours de Pierre Atcho illustre une progression méthodique. Habitué des grandes affiches, il a dirigé plusieurs rencontres de haut niveau en Ligue des champions de la CAF ainsi que lors de compétitions majeures comme la Coupe d’Afrique des nations.

Cette expérience accumulée sur le continent africain a visiblement pesé dans la décision de la FIFA, qui opère une sélection particulièrement exigeante pour la Coupe du monde.

À ses côtés, Amos Abeigne et Boris Ditsoga complètent ce trio gabonais appelé à officier sur les terrains nord-américains.

Une première historique pour l’arbitrage gabonais

Cette désignation constitue une avancée majeure pour le football national. Jamais auparavant trois arbitres gabonais n’avaient été retenus simultanément pour une phase finale de Coupe du monde.

Au-delà de la performance individuelle, cette sélection traduit également les progrès réalisés en matière de formation et de structuration de l’arbitrage au Gabon.

Elle renforce par ailleurs la visibilité du pays sur la scène internationale, dans un domaine souvent moins médiatisé mais essentiel à la crédibilité des compétitions.

Un signal fort pour le sport gabonais

Dans un contexte où le sport gabonais cherche à se repositionner, cette reconnaissance internationale envoie un signal positif. Elle démontre que, malgré les difficultés structurelles, des compétences locales parviennent à s’imposer au plus haut niveau.

La présence de ces arbitres lors de la Coupe du monde 2026 représente ainsi bien plus qu’une simple sélection. Elle incarne une forme de réussite et d’excellence, susceptible d’inspirer toute une génération.

Entre fierté nationale et exigence de performance

Pour Pierre Atcho et ses collègues, le défi sera désormais à la hauteur de l’événement. Officier lors d’une Coupe du monde implique une rigueur extrême, une maîtrise technique irréprochable et une capacité à gérer des matchs sous très haute pression.

Mais pour le Gabon, cette triple présence est déjà une victoire symbolique : celle d’un pays qui, à travers ses arbitres, s’impose désormais dans l’élite du football mondial.