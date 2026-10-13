Mont-Bouët : vers un relogement des vendeuses de viande de brousse

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La Mairie de Libreville et les commerçantes de viande de brousse du marché de Mont-Bouët privilégient le dialogue pour organiser un relogement provisoire. Le vendredi 9 octobre 2026, le deuxième adjoint au maire, Juste Roméo Mouyopa, et la conseillère technique du maire chargée des Infrastructures, Marinette Anguezomo Assogho, ont reçu une délégation de vendeuses conduite par leur présidente, Brigitte Obone. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’application du communiqué municipal du 1er octobre interdisant la découpe et la commercialisation des viandes de brousse et de volailles sur le site concerné.

Au cours des échanges, les autorités municipales ont présenté deux sites susceptibles d’accueillir provisoirement les commerçantes, notamment le marché Dzang Nzé d’Oloumi et le marché Général André Nzong de Mindoubé. Si des réserves ont initialement été exprimées, les vendeuses ont finalement donné un accord de principe pour la démarche de relogement. Toutefois, aucun site n’a encore été définitivement retenu. Une visite des deux marchés est prévue le lundi 12 octobre, avant la transmission, le lendemain, du choix définitif et de la liste exhaustive des commerçantes à la Municipalité. Ces dernières souhaitent également obtenir l’autorisation de quitter Mont-Bouët au plus tard le 5 janvier 2027.

Un impératif sanitaire au cœur de la décision

Au-delà de la réorganisation des activités commerciales, cette mesure s’inscrit dans une logique de protection de la santé publique, en cohérence avec les exigences de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments. En effet, les conditions de découpe, de conservation et de commercialisation des produits d’origine animale constituent des enjeux essentiels pour prévenir les risques sanitaires et préserver le bien-être des consommateurs.

Le relogement devra donc permettre de mieux encadrer ces activités, tout en tenant compte des besoins des vendeuses. Celles-ci ont notamment sollicité un accompagnement pour l’accès à l’eau et à l’électricité, ainsi que la mise à disposition de chalumeaux et de grands congélateurs.

Le dialogue pour faciliter la transition

En privilégiant la concertation, la Municipalité entend concilier le respect des mesures réglementaires avec la continuité des activités économiques des commerçantes. La mise en œuvre de cette décision dépendra désormais du choix du site d’accueil et des modalités pratiques du transfert. Les prochaines étapes devront ainsi préciser les conditions d’installation et les moyens nécessaires au respect des exigences sanitaires. L’objectif reste de parvenir à une solution acceptable pour les parties, sans perdre de vue la protection des consommateurs.