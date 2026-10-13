Gabon : adoption d’un projet de nouveau cadre légal pour la publicité

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Présenté lors du Conseil des Ministres du 8 octobre 2026, présidé par le Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le projet de loi portant réglementation de la publicité marque une étape clé pour le secteur des médias et de la communication en République Gabonaise. En réponse aux mutations technologiques et à l’essor des nouveaux canaux de diffusion, le gouvernement entend structurer un marché en pleine expansion tout en renforçant les garanties accordées aux citoyens.

Fruit des travaux du Ministère de la Communication et des Médias, cette initiative législative s’appuie sur l’article 94 de la Constitution et propose une approche globale. Le texte ne se limite pas aux médias traditionnels : il englobe également l’affichage, les enseignes, le marketing direct, le parrainage, le mécénat ainsi que l’ensemble des contenus numériques.

Face au développement rapide des réseaux sociaux et des espaces de diffusion en ligne, l’objectif consiste à appliquer des règles équitables à tous les acteurs de la chaîne publicitaire, qu’il s’agisse des professionnels du secteur ou des annonceurs.

Un contrôle renforcé des pratiques et des professions

Pour assainir le secteur, le texte institue un encadrement strict reposant sur un régime d’agrément préalable pour les professionnels, une autorisation d’exploiter et des contrôles réguliers de conformité. Un mécanisme de sanctions graduées est également prévu afin de réprimer efficacement les manquements et les dérives commerciales.

Des dispositions spécifiques viennent en outre encadrer la publicité gouvernementale, le marketing routier ainsi que la promotion de produits sensibles, notamment les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, où la clarté de l’information s’avère primordiale pour la santé publique.

La protection des citoyens au cœur du dispositif

Au-delà de la structuration économique du marché, la réforme place la sauvegarde des droits fondamentaux au centre de ses priorités. Le projet de loi consacre des mesures protectrices pour les consommateurs, une attention particulière étant portée aux mineurs, au respect du droit à l’image des personnes et à la préservation de l’environnement.

La mise en œuvre de ce nouveau cadre réglementaire s’appuiera sur une coordination étroite entre les administrations compétentes et sur un suivi constant des opérateurs, garantissant ainsi un équilibre durable entre liberté de création commerciale et responsabilité sociale.