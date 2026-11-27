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La diffusion de vidéos à caractère sexuel impliquant des élèves de Port-Gentil et de Libreville révèle une réalité autrement plus inquiétante que les faits divers eux-mêmes : le voyeurisme décomplexé de certains adultes. Sur les réseaux sociaux, des hommes en âge d’être pères réclament publiquement ces images, sans manifestement mesurer la gravité morale et juridique de leur comportement. Au-delà des dispositions légales qui répriment l’acquisition et la diffusion de tels contenus, cette situation nous oblige à interroger notre propre responsabilité dans la protection de l’enfance.

Nous avons beaucoup parlé des comportements de nos adolescents. Parlons maintenant de ceux de certains adultes. Depuis la diffusion de ces vidéos à caractère sexuel impliquant des élèves de Port-Gentil et de Libreville, un spectacle particulièrement inquiétant se donne à voir sur les réseaux sociaux. Des hommes adultes réclament publiquement ces images, sans la moindre retenue. « Envoyez la vidéo, s’il vous plaît », « Qui a le lien ? », tandis que d’autres proposent de les transmettre en privé : « Venez en inbox ». Tout cela parfois sous leur véritable identité, au vu et au su de leurs familles, de leurs collègues et de leurs connaissances.

Mais avons-nous seulement conscience de la gravité de ces comportements ? Il ne s’agit pas d’un divertissement pour adultes. Il s’agit d’images à caractère sexuel impliquant des enfants mineurs. Que des adolescents adoptent des comportements dont ils ne mesurent pas nécessairement toutes les conséquences doit nous interpeller sur notre responsabilité éducative. Mais que des adultes s’empressent de rechercher ces images pour satisfaire leur curiosité malsaine révèle un problème autrement plus profond. Nous ne sommes plus simplement face à une crise éducative de la jeunesse, mais face à une crise morale des adultes.

Quand le voyeurisme devient un facteur de banalisation de la pédocriminalité

Ce qui interpelle particulièrement dans cette affaire, c’est l’absence de gêne avec laquelle certains adultes manifestent publiquement leur désir de se procurer ces images. Comme si le fait qu’une vidéo circule abondamment sur les réseaux sociaux suffisait à lui retirer son caractère répréhensible. Comme si la multiplication des demandes rendait le comportement acceptable. Comme si l’intimité d’un enfant pouvait devenir un objet de consommation collective dès lors qu’elle avait été exposée sur Internet.

Il faut pourtant comprendre que chaque sollicitation entretient la demande, que chaque partage prolonge l’exposition des mineurs concernés et que chaque nouvelle diffusion est susceptible d’aggraver le préjudice qu’ils subissent. Derrière ces images se trouvent des enfants dont la dignité, l’équilibre psychologique et l’avenir peuvent être durablement affectés. La viralité d’un contenu ne saurait en effacer la gravité, pas davantage que la banalisation d’un comportement ne saurait lui retirer son caractère répréhensible.

Et s’il s’agissait de votre propre fille ?

Parmi ces hommes qui réclament ces vidéos figurent probablement des pères de famille dont les propres filles ont le même âge que les adolescentes concernées. À ces hommes, j’aimerais poser une question simple : accepteriez-vous que des centaines d’hommes réclament les images intimes de votre propre fille ? Accepteriez-vous que vos collègues, vos voisins ou vos amis se les transmettent dans des groupes de messagerie privée ? Supporteriez-vous que son intimité devienne un sujet de divertissement national ? Alors, pourquoi le faire lorsqu’il s’agit de la fille d’autrui ?

C’est là toute l’hypocrisie de certains de nos comportements. Nous exigeons que nos propres enfants soient respectés, mais nous ne manifestons pas toujours le même respect pour ceux des autres. Nous nous érigeons en défenseurs des bonnes mœurs lorsqu’il s’agit de notre foyer, mais certains s’empressent de renoncer à ces principes dès lors que l’enfant exposé appartient à une autre famille. La fille de votre voisin mérite exactement la même protection, le même respect et la même dignité que votre propre fille. La responsabilité de protéger l’enfance ne s’arrête pas au seuil de nos domiciles.

Au-delà de la morale, il y a la loi

En ma qualité de juriste de formation, je voudrais rappeler à ces internautes que l’espace numérique n’est pas une zone de non-droit et que la messagerie privée ne constitue pas un espace d’impunité. L’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 portant réglementation de l’usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République gabonaise, ratifiée par la loi n°003/2026 du 5 octobre 2026, établit des responsabilités précises pour les utilisateurs qui participent à la circulation de contenus illicites.

Son article 7 engage la responsabilité des personnes ayant participé à l’élaboration, à la diffusion ou au partage d’un contenu illicite. Son article 8 prévoit, quant à lui, une responsabilité solidaire pour les utilisateurs de mauvaise foi qui contribuent à amplifier sa diffusion. Ces dispositions rappellent que la responsabilité ne saurait incomber exclusivement à l’auteur initial du contenu. Elle peut également être recherchée à l’égard de ceux qui participent à sa propagation, dans les conditions prévues par la loi.

L’article 295 du Code de l’enfant : se procurer ces images peut constituer une infraction pénale

Mais le Code de l’enfant va encore plus loin. Son article 295 sanctionne quiconque se procure ou procure à autrui, par tout moyen, une image à caractère pornographique préjudiciable à un enfant résidant sur le territoire national. Les peines prévues vont de six mois à un an d’emprisonnement et jusqu’à un million de FCFA d’amende, ou l’une de ces deux peines seulement.

Cette disposition mérite d’être portée à la connaissance du plus grand nombre. Il n’est pas nécessaire d’être à l’origine de la production d’une telle vidéo pour s’exposer à des poursuites pénales. Le fait de se procurer ces images ou de les transmettre à autrui, y compris dans une messagerie privée, peut constituer une infraction pénale dès lors que les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis. À ceux qui réclament ces vidéos comme s’il s’agissait d’un simple divertissement, il convient donc de rappeler que derrière leur curiosité malsaine peut se dissimuler un comportement pénalement répréhensible.

La réponse judiciaire ne doit pas se limiter aux élèves

Dans les affaires de Port-Gentil et de Libreville, l’attention de l’opinion publique s’est essentiellement portée sur les élèves concernés, leur comportement, leur éducation et les sanctions susceptibles de leur être infligées. Mais qu’en est-il des adultes qui alimentent la circulation de ces contenus ? Qu’en est-il de ceux qui se les procurent volontairement, les conservent et les transmettent à d’autres personnes ? Pourquoi la réponse judiciaire devrait-elle se limiter aux adolescents lorsque des adultes contribuent à prolonger l’atteinte à leur dignité ?

Il appartient également aux procureurs de la République territorialement compétents de faire rechercher, dans le cadre des procédures légales, les responsabilités de ceux qui participent à la circulation de ces contenus. Il ne s’agit évidemment pas de réclamer des condamnations sans enquête, mais de rappeler que la protection de l’enfance exige une réponse judiciaire qui ne néglige aucun maillon de la chaîne de diffusion. Il serait pour le moins paradoxal de mobiliser toute la rigueur de la discipline scolaire à l’endroit des adolescents sans examiner les responsabilités pénales éventuelles des adultes qui recherchent et diffusent leurs images.

Le téléphone portable, ce faux-fuyant de notre démission morale

Nous avons pris l’habitude d’accuser les téléphones portables et les réseaux sociaux d’être responsables de la dégradation des comportements de notre jeunesse. Mais, dans cette affaire, qui réclame les vidéos ? Qui les télécharge ? Qui les conserve ? Qui les partage ? Qui transforme l’intimité de nos enfants en objet de divertissement ? Ce ne sont pas les téléphones, mais bien des individus, parmi lesquels des adultes censés incarner l’autorité, la responsabilité et l’exemplarité.

Comment prétendre éduquer nos enfants aux dangers des réseaux sociaux lorsque nous alimentons nous-mêmes ces dérives ? Comment dénoncer la perte des valeurs chez les adolescents lorsque certains adultes transforment leur intimité en objet de consommation ? Comment prétendre restaurer les bonnes mœurs dans notre société lorsque ceux qui devraient en être les premiers défenseurs contribuent à leur dégradation ? Nous ne pouvons pas condamner les comportements de nos enfants tout en faisant de leurs dérives notre divertissement.

Avant de rééduquer nos enfants, rééduquons certains adultes

Il est temps que nous prenions collectivement la mesure de notre responsabilité. Les parents, les éducateurs, les médias et les autorités publiques ont chacun un rôle à jouer dans la protection de l’enfance. Mais cette responsabilité incombe également à chaque citoyen. Cessons de réclamer, de télécharger, de conserver et de partager ces images. Signalons-les aux plateformes et aux autorités compétentes. Refusons de participer à leur circulation, y compris sous le prétexte de dénoncer la dépravation des mœurs. On ne protège pas un enfant en exposant davantage son intimité.

Une adolescente reste une enfant à protéger, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les images ont été produites. Sa dignité ne disparaît pas avec ses erreurs. Son droit à la protection ne s’éteint pas avec la diffusion d’une vidéo. Et notre responsabilité d’adultes ne saurait être conditionnée par le comportement que nous lui reprochons.

Avant de nous indigner de ce que sont devenus nos enfants, ayons donc le courage de nous interroger sur ce que sont devenus certains adultes. Avant de dénoncer la perte des repères chez les adolescents, interrogeons-nous sur les valeurs que nous incarnons et sur l’exemple que nous leur donnons.

Car une société qui transforme l’intimité de ses enfants en spectacle numérique ne traverse pas seulement une crise éducative. Elle traverse une crise morale profonde.

Ce sera tout pour le moment.