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AQMAA 2026 : le Gabon représenté par Emma’a en novembre au USA

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 octobre 2026 à 11h59min
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La chanteuse Emma'a © D.R.
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La scène musicale gabonaise s’apprête à marquer un point majeur sur la carte culturelle internationale. L’étoile montante Emma’a a été officiellement sélectionnée pour représenter son pays lors des prestigieux Afro Queens Music Awards Atlantab(AQMAA) 2026. Cette nomination au cœur de l’événement le plus attendu pour les femmes de l’industrie musicale africaine constitue une reconnaissance exceptionnelle pour l’interprète de Libreville, dont le talent franchit les frontières de l’Afrique centrale.

Emma’a concourt dans deux catégories de haut vol qui illustrent son ascension fulgurante. Il s’agit de «Meilleur Artiste Afro Global de l’Année» (Best Global Afro Artist of the Year) et «Meilleur Artiste d’Afrique Centrale de l’Année» (Best Central African Artist of the Year). Sa nomination pour le prix d’artiste «Global» est un indicateur fort de l’impact que sa musique a eu au-delà des cercles francophones. La cérémonie, qui aura lieu aux États-Unis, offre une plateforme inestimable pour projeter l’image du Gabon et de sa créativité sur la scène mondiale.

Un enjeu majeur pour l’industrie musicale du Gabon 

Les regards seront tournés vers Atlanta, une ville d’une importance culturelle considérable, où l’événement principal se tiendra le 14 novembre 2026. Cette mégapole musicale est le décor idéal pour une telle célébration. La concurrence sera redoutable, avec des artistes de renom mondial. Parmi eux, Josey, Theodora, Tems, Tyla, Mariam Ba, Ayra Star, SZA et bien d’autre. Les votes sont cruciaux et les fans ont jusqu’au 30 octobre pour voter pour elle via les plateformes officielles de l’événement.

Canal_octobre

Une victoire de l’artiste gabonaise serait une consécration non seulement pour sa carrière personnelle, mais aussi pour toute une génération d’artistes locaux aspirant à une reconnaissance internationale. L’industrie musicale nationale s’en trouverait renforcée. C’est donc un moment d’unité et de fierté nationale qui se profile, alors que tout le pays se range derrière Emma’a pour l’aider à décrocher ces trophées et à faire flotter le drapeau gabonais au sommet de la musique afro-caribéenne à Atlanta.

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